Flor Vigna sorprendió en Instagram con un nuevo cambio de look y lo acompañó con un frenético baile. El breve video ya suma más de 300 mil reproducciones.

//Mirá también: Flor Vigna y una impactante bikini naranja de cavado profundo: su vestuario para la samba de ballroom

La actriz juntó 40 mil likes en pocas horas y recibió opiniones muy positivas de su corte tipo carré en los comentarios: “Todo lo que hacés te queda hermoso”, “Te quedó divino”, “Estás radiante”.

Además de los halagos de parte de sus 5.2 millones de seguidores también llovieron emojis de fuegos, corazones y caritas enamoradas.

//Mirá también: Yanet García posó al borde de la censura con un body de tiras transparente

Más allá de mostrar su nuevo corte, la actual participante de “Showmatch La Academia” se tomó unos segundos para bailar alocadamente al ritmo de “Disco Inferno”, una canción del rapero neoyorquino 50 Cent.

¿Quién será su nuevo amor?

Meses atrás, Flor Vigna le puso punto final a su relación con Nico Occhiato después de siete años. Desde aquel evento se la asocia permanentemente con distintos candidatos, aunque ella se encarga de negarlos uno por uno.

Flor Vigna y Nico Occhiato estuvieron siete años juntos.

“Les voy a decir la verdad de la verdad. Me gusta alguien mucho que jamás se los voy a decir y no hay ojos para otra persona. No es conocido. Pero estoy bien así”, dijo la actriz en “La Previa de la Academia”.

“Me gusta uno que no lo conoce nadie. Me gusta ese solo”, cerró, sin develar su identidad.