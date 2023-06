Agustina Kämpfer no tuvo piedad y apuntó contra Morena Rial: “Presencié hechos terribles y amenazantes”

Estos días, Morena Rial está en boca de todos. Si bien se encuentra alejada de las cámaras y reflectores, la hija del conductor causa sensación sensación en las redes sociales donde actualmente acumula más de un millón de seguidores con quienes, a diario, comparte sus mejores looks para disfrutar de la familia, y los ratos libres.

Tras una larga y compleja situación que llevó a varios conflictos entre ambos, Jorge y Morena hicieron las pases.

Sin embargo, estos días, la hija de Jorge acaparó la atención de miles tras la aparición de su supuesta hermana y ubicar a Agustina Kämpfer en el segundo puesto de las peores novias que tuvo su padre. Lejos de elegir el silencio, la ex pareja del conductor salió a contestarle, sin piedad.

Jorge Rial también habló sobre su separación con Agustina Kämpfer

La respuesta de Agustina Kämpfer a Morena Rial que impactó a todos

De esta manera, la periodista rompió el silencio y salió al cruce en sus redes sociales. “Confío en el poder del silencio y del tiempo, que lo acomodan todo en el camino del bien y de la verdad. Pero lo que está pasando en estos momentos me toca una fibra muy sensible porque involucra lo más preciado que tengo: mi hijo, al que protejo como una pantera. Y ahí, sabrán entender, me cuesta quedarme quieta”, manifestó Agustina Kämpfer.

Agustina Kämpfer apuntó contra Morena Rial.

En este sentido, Agustina continuó: “Desde hace varios días me contactan de los medios para que responda acusaciones que no solo son falsas: también son terribles y malintencionadas”. “Voy con estas breves aclaraciones sobre algunas de las mentiras que estuvo repitiendo MR acerca de mí”, sumó.

Agustina Kämpfer apuntó contra Morena Rial.

Luego, Kämpfer remarcó que la persona que debería salir al cruce de las declaraciones de Morena no debería ser ella sino Jorge Rial, quien por el momento se mantiene al margen del escándalo que lo tiene como protagonista.

Agustina Kämpfer apuntó contra Morena Rial.

“Ya que él decide no hacerlo (él calla, a pesar de saber lo que yo callo), no tengo otra opción que tomar esta posta. Y no tengo dudas del malestar que me produce revolver un pasado que no recuerdo con alegría, sino todo lo contrario”, se sinceró la ex pareja del conductor. . “El tiempo que conviví con quien fuera mi pareja y su familia fue muy duro. Presencié hechos terribles, peligrosos, amenazantes. No quiero dar detalles, por eso resumo: Todo estaba contaminado”, aseguró.

Agustina Kämpfer apuntó contra Morena Rial.

Antes de finalizar, Agustina disparó: “Puedo entender el dolor de una mujer que ha tenido una vida triste e injusta (Y a la vez privilegiada, digamos todo), pero la tristeza propia no le da derecho a nadie a atacar a personas ajenas. ¿Qué son esos rankings de maldad insólitos, en los que me veo envuelta junto a otras mujeres? ¿Qué heridas puede sanar semejante locura?”.