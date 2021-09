Agustina Añón volvió a deslumbrar a sus seguidores. Esta vez la modelo de Uruguay posó con bikinis al borde de la censura y consultó a sus fans: “¿Cuál prefieren?”.

Con una bikini bien cavada color rojo, y la otra con los colores azul, blanco y rojo, del mismo estilo, hizo que sus fanáticos eligieran cuál le quedaba mejor.

Al ritmo de Peaches de Justin Bieber, la uruguaya posó con los trajes de baño para sus casi un millón y medio de seguidores y el posteo superó los 39 mil me gusta en pocas horas. Los comentarios halagando su osado look no tardaron en aparecer.

La modelo uruguaya suele compartir looks muy jugados, tanto en fotos como en videos.

Youtuber en su tiempo libre

La modelo uruguaya no solo se dedica a subir diferentes looks en Instagram sino que también da consejos en Youtube. Allí es donde empezó a tomar trascendencia

Actualmente, la influencer cosecha más de 800 mil suscriptores. Allí comparte las divertidas aventuras que vive con su novio, vlogs de viajes, consejos sobre moda y rutinas de belleza.