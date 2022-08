Zaira Nara tiene una comunidad de 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram donde se encarga de enamorar a sus fanáticos. Los suspiros son comunes, la modelo se lleva todos los corazones rojos de la red social.

Esta vez posó con un look total pink que está al último grito de la moda.

Le llovieron los "likes" Foto: Instagram/zaira.nara

Blaizer, pantalón y trenzas son la elección de Zaira Nara para romperla en las redes sociales. Su conjunto es soñado y a ella ese tono le realza la piel.

En una megaproducción de fotos, la influencer deslumbra a todos sus fanáticos y a los pocos minutos obtuvo miles de “me gustas” y cientos de reacciones.

“Sos la más linda de Argentina”, “Estás divina”, “Me encantas”, “Un bombón”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió.

La modelo deslumbró a sus fanáticos con un look total pink. Foto: Instagram

Terminando su gira por Europa, la modelo trae las últimas tendencias del mundo de la moda que se usarán en el próximo verano.

Qué dijo Zaira Nara de la separación de Wanda y Mauro Icardi

Pasan las semanas y la pareja de Wanda y Mauro está inmersa en rumores de crisis y ruptura. Mientras que los trascendidos mostraban a un Icardi queriendo darlo todo para recuperar el amor de su esposa, en el día de ayer se filtró un audio privado donde la modelo no deja mucho margen para la especulación: “Estoy haciendo el divorcio”, dice.

“Carmen, yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”, fueron las palabras de Wanda.

Zaira y Wanda Nara desde Ibiza. Foto: Instagram

El audio fue difundido en el programa de América, LAM, sin embargo, todavía no hay declaraciones públicas de ninguno de los involucrados, ni para afirmar, ni para desmentir. Tampoco dijo nada Zaira Nara, hermana, amiga y confidente de Wanda, que en los momentos más críticos siempre estuvo ahí para acompañarla.