La funcionaria resaltó la entrega de viviendas Pro.Cre.Ar, los créditos para la construcción y los convenios firmados entre Nación y el Municipio. Martínez destacó que la entrega de viviendas, fue la mayor entrega en el país durante esta gestión y se dio el otorgamiento del crédito 50mil. Asimismo recordó que se había firmado por 601 créditos y ahora se amplió a 1000 créditos para otras urbanizaciones municipales. “Todo vecino que tenga un decreto de adjudicación o preadjudicación emitido por la Municipalidad va a poder acceder a estas líneas”, dijo.

En la visita del presidente, se realizó entrega de viviendas Procrear, créditos Casa Propia y se firmaron acuerdos. Foto: Ushuaia Municipio

Por otro lado, se anunció la construcción de un barrio para los Veteranos de la Guerra de Malvinas. En palabras de Yanira Martínez “ fue un anuncio muy esperado . Un mimo que es presidente quería darles y que nosotros acompañamos desde la gestión de Walter, buscando un espacio e ir trabajando con ellos en un primer listado y viendo cuáles son los primeros que podrían ingresar y así definir un plan de etapas para poder concretar esta decisión del intendente, de dar el primer barrio para los Veteranos de Malvinas”.

En este marco de solución habitacional, Yanira expresó su alegría por haber podido entregar viviendas en esta etapa y reconoció que cada vez que pasa por el barrio donde se entregaron las viviendas, se emociona al ver cada vez más luces prendidas y familias que cumplen el sueño de la casa propia . El fin de semana estuvo con los vecinos en las nuevas viviendas y compartió la alegría que están viviendo. Asimismo, hiso hincapié que aún existe un poco más de un centenar de carpetas y familias con las que están trabajando para poder concretar la entrega.

Yanira Martínez, estuvo entregando las llaves para las nuevas viviendas a vecinas y vecinos de Ushuaia. Foto: Prensa Usuhaia

Al momento se han entregado 269 de 481 viviendas del Pro.Cre.Ar. Es por ello que los que se han anotado en 2021 y no hayan sido seleccionados en esta entrega, no se han dado de baja del sistema. Actualmente se está desarrollando la creación de 120 viviendas en la Urbanización “San Martín” y hasta que se finalice va a pasar un tiempo. En este caso, la funcionaria recomendó que sí se haga una nueva inscripción al programa, dado que las familias pueden llegar a cambiar en la conformación de integrantes o puede llegar a cambiar la situación de ingresos económicos familiares. “Cada carpeta de cogestión la peleamos hasta lo último, porque el sistema tiene muchas imperfecciones, hay mucha gente que tiene problemas con el sistema, que no le han tomado un recibo de sueldo”, dijo y agregó “Cada una de esas situaciones, la cogestión, justamente permite que el Ministerio, uno a uno, nos vaya destrabando los casos ”.

Martínez también hiso un repaso de las obras que llevan adelante y delas cuales, el intendente pudo dar nota al presidente durante su visita a Ushuaia, como por ejemplo la puesta en marcha de la Residencia del Adulto Mayor, la financiación del edificio del CAAD, firma de los servicios para todo el Barrio “Dos Banderas”, la bicisenda, el Polo Deportivo de Andorra. “Las cosas que este intendente se va comprometiendo, son hechos que vamos viendo en la ciudad” , dijo.

Yanira Martínez, subsecretaria de Viviendas de la Municipalidad de Ushuaia estuvo en Radio Mitre Ushuaia. Foto: Vía Ushuaia