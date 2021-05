Con referencia a la recepción de 7.050 nuevas dosis de vacunas remitidas por el Gobierno Nacional, el intendente Walter Vuoto, manifestó que: “mientras la oposición hace campaña mediática instalando mentiras, e inventando cosas que ni siquiera sus operadores mediáticos lo pueden sostener, como ocurrió con las mentiras de Patricia Bullrich, nosotros seguimos con la campaña de vacunación más grande de la historia de nuestro país”.

Asimismo, remarcó “ya tenemos más de 15 millones de dosis en nuestro suelo y casi 9 millones de argentinos vacunados. En el caso de nuestra provincia, con las 7.050 dosis que recibe la provincia, ya vamos a superar las 60 mil vacunas para los fueguinos. En el día de hoy, el gobierno de Alberto Fernández está enviando a Tierra del Fuego una partida de 4.800 vacunas de AstraZeneca y 2.250 de Sputnik V”.

“Las vacunas de todo el mundo que están llegando a nuestro país, pronto se sumarán a las que se producirán en la Argentina. Esto es un motivo de enorme esperanza porque nos marca un camino para poder salir pronto de esta pandemia y volver a crecer. Mientras, tenemos que seguir cuidándonos responsablemente, esa es la mejor forma de ejercer ciudadanía” agregó Vuoto.

De igual modo, resaltó “el agradecimiento de todo el pueblo de Ushuaia y de Tierra del Fuego al enorme trabajo que viene haciendo el Presidente Alberto Fernández junto a Cristina, pese a todas las críticas y ataques despiadados desde los mismos sectores de poder de siempre”.

“Uno entiende el cansancio, porque esta pandemia ha sido más larga de lo que nos hubiera gustado, pero hay un Presidente y un gobierno nacional que está tomando todas las medidas para estar entre los países con más vacunas del mundo. Hay que destacar que si no fuera por el gobierno nacional, las provincias no podrían acceder a las vacunas. Es justamente lo que vemos, que pese a poder hacerlo, no lo hacen. Por eso la importancia de reconocer esta campaña nacional y federal que llega desde el extremo norte del país al sur más austral” concluyó.