El intendente de Ushuaia Walter Vuoto, en el marco del discurso de apertura del período ordinario de sesiones valoró el trabajo de las y los parlamentarios nacionales, “a quienes tenemos que acompañar ante el avasallamiento del gobierno nacional a las provincias”.

“Hemos decidido hablar menos y hacer más”, manifestó ante el pleno del Concejo Deliberante, autoridades, vecinos y vecinas. “Mi mensaje para el pueblo de Ushuaia es que estamos concentrados solamente en el objetivo de ser una mejor gestión cada día, aún en esta crisis que nos atraviesa”.

Agradeció la presencia de las senadoras Cristina López y Eugenia Duré, de las diputadas Andrea Freites y Carolina Yutrovic y al diputado ‘Coqui’ Araujo, “a quienes hay que acompañar mucho en esta batalla que están dando en defensa de nuestra provincia; sentimos mucho orgullo del posicionamiento de defensa de la provincia ante el avasallamiento de un gobierno nacional que quiere ajustar”.

“ Y si bien, nuestro mensaje es componedor, un mensaje de diálogo, hay cosas que me preocupan demasiado”, advirtió el mandatario. “Claro que hacemos autocrítica de lo que fue nuestro gobierno, pero un shock de ajuste no es la respuesta porque la cada vez hay más gente fuera del sistema. Si quieren ordenar la macroeconomía, no puede ser con la gente afuera, no puede ser con las mayorías afuera” , afirmó.

Vuoto valoró el trabajo de los representantes de Tierra del Fuego en el Congreso Foto: Prensa

El Intendente de Ushuaia hizo referencia al contexto nacional “con quita de fondos a las provincias y municipios, que se suma a la decisión del Gobierno nacional de paralizar todas las obras publicas”. Detalló, en tal sentido que “esta decisión hace que hoy tengamos paralizadas las obras de módulos habitacionales del K y D con más del 57% de avance, obras de pavimentación avanzadas en un 82%, la repavimentación de la avenida Héroes de Malvinas, las plazas del San Vicente, Dos Banderas, la remediación del Cañadón de Las no me Olvides, tratamientos de efluentes en el matadero, pluviales, pavimentación en barrios, las obras financiadas por el CAF que estaremos dando continuidad con la construcción de la pasarela Fique”.

Vuoto lamentó que el gobierno nacional haya suspendido las obras viales que habían sido financiadas y aprobadas por el Fideicomiso de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) que permitía ampliar a cuatro carriles la circulación del camino costero de Ushuaia, desde el parque industrial hasta el ingreso a los barrios Malvinas, ProCreAr y Pipo.

“Esto es un gran perjuicio para nuestra ciudad, una gran dificultad, pero no nos quedamos quietos, no nos inmoviliza esto. Vamos a seguir cumpliendo y seguiremos trabajando en nuestra ciudad”. En tal sentido anunció que el Municipio avanzará en las obras en el Matadero municipal, las plazas, el plan de veredas, la nueva pasarela Fique, la remediación del Cañadón y la Residencia de Adultos Mayores”, anunció Vuoto.