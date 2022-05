Gustavo Ventura describió las acciones que se llevan a cabo desde la Secretaría de Economía y Finanzas del Municipio y cómo encaran los desafíos cotidianos, los cuales, justamente atacan al bolsillo de la gente. En este sentido, habló de la implementación del Mercado Concentrador de Ushuaia, que tiene precios rebajados y lleva productos de calidad a las mesas de los vecinos y vecinas de la ciudad. “Venían desfasados el tema de los precios” , dijo y reconoció que la gente lo venía sintiendo el aumento de la inflación que oscilaba entre el 6 y el 7% . “ Algo teníamos que hacer” , dijo y agregó que se tomó la decisión de redoblar la apuesta del 2021 y agregar otros productos para que las familias pudieran alimentarse bien.

El Mercado Concentrador inició sus actividades en el Centro Cultural "Esther Fadul", pero actualmente se va presentando en diferentes barrios de la ciudad. Foto: Municipalidad Ushuaia

A la carne se le agregó frutas y verduras, luego pescado y ahora también, se sumó la aplicación de recetas para poder combinar los productos y obtener un menú saludable. Ventura posicionó a la alimentación, como el primer paso para el desarrollo de los niños y niñas. “Empezamos a trabajar en cuestiones que realmente son de fondo y que tienen que ver con el futuro de nuestra provincia también” , remarcó.

A estas medidas, se suma la implementación de la tarjeta +U, donde más de 35 mil fueguinos y 4 mil turistas hacen uso de la tarjeta de beneficios en más de 600 comercios de la provincia y Buenos Aires . “Cuando a esta política, vos las complementas con el Mercado Concentrador, hace que realmente sea un aporte para la familia muy grande”, dijo e hizo referencia que las grandes líneas de supermercados bajaron sus precios en carne, frutas, verduras y pescados. “Me llagó el dato del INDEC, que somos la única ciudad de todo el país que hay deflación en alimentos ”, remarcó y lo atribuyó al trabajo articulado entre el Estado y los privados.

El Mercado Concentrador es una herramienta que brinda el Municipio para que los vecinos puedan acceder a productos alimenticios de calidad y a buen precio. Foto: Prensa Municipalidad Ushuaia

También remarcó la implementación de medidas que benefician a las y los vecinos. Ventura se despojó de todo crédito y dijo que no es más que la implementación de pedidos de la gente. Así fue que salió la idea de llevar el Mercado Concentrador a los barrios de Ushuaia. Estas políticas van a seguir aplicándose durante todo el año.

Por otro lado, se habló de la reforma de la Carta Orgánica y Ventura expresó hay que seguir y mirar hacia adelante, dependiendo del avance de la ciudad, teniendo en cuenta los pasos que se dieron en el pasado hasta llegar al día de hoy. Consideró que es un momento propicio para hacer una reforma e hiso la analogía entre la ciudad y una familia, y los cambios que se produjeron en estos 20 años. “Como cambia una familia, cambia una sociedad y como cambia la sociedad, debería cambiar la Carta Orgánica que, es el marco para esta gran familia que es nuestra ciudad”, dijo y agregó que “no le tenemos que tener miedo al futuro. El que le tiene miedo al futuro, es porque tiene pánico del desarrollo y eso no está bueno para la sociedad”.

Gustavo Ventura en Radio Mitre Ushuaia. Foto: Vía Ushuaia

En este sentido, llamó a rever la visión de los reclamos de las fuerzas políticas y afrontar la situación con la verdad y con seriedad. En particular apuntó contra el cartel que propone la fuerza política de la vicegobernadora, donde manifiestan una posible re-re-re-re elección . Para Ventura no es así, “está mintiendo en un cartel. Eso es grave para una vicegobernadora” , dijo y la invitó a leer todos los artículos que se pretende modificar.

Al mismo tiempo, expresó que no está en contra, ni tiene problemas sobre otros puntos de vista, pero pidió que se aborde el tema con seriedad. “ La gente está bastante harta de que nos peleemos, para que encima vengan con mamarrachos como este . Me parece que hay que ser serios, porque estamos todos haciendo un esfuerzo enorme para que la ciudad, la provincia y el país, salga de esta situación, como para que encima hablen así y digan cosas que no son”. Así es que Ventura expuso que desde su espacio, salen a las calles y hablan. Él desde su cargo, habló con comerciantes y empresarios PyMEs acerca de sus propuestas . “Te puede gustar o no, pero lo proponemos, pero no mentimos con la re re re” , dijo. Ventura dejó claro que, esa visión está muy alejada de sus pretensiones y volvió a pedir seriedad. No descartó la posibilidad de que se arme un debate y se pueda exponer todo sobre la mesa, con fundamentos.

Ventura pidió seriedad en las visiones de las fuerzas políticas que se presentarán para las elecciones del 15 de mayo. Foto: Vía Ushuaia

Ventura recalcó que “no le tenemos que tener miedo a un posible tercer mandato, que Walter no tiene claro si va a querer ser candidato o no . Quizás hay otro destino para este Walter. Espero que sea otro el destino, pero ni siquiera está sobre la mesa realmente”. Insistió en el debate y en las propuestas de cada fuerza, y encontró ahí, la posibilidad de que las personas puedan diferenciar unos de otros y ver cuál es la realidad que afronta la ciudad y elegir.