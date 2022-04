En un encuentro presidido por el subsecretario de Infraestructura de Deportes y Turismo de la Nación, Sergio Palma, el presidente del Ente Patagónico y Secretario de Deporte de Río Negro, Diego Rosatti y el secretario de Estado de Deportes y Recreación de la Provincia de Santa Cruz, Martín López, se concretó el lanzamiento de la XVI Edición de los Juegos Patagónicos que tendrán en esta oportunidad a Santa Cruz como protagonista y que contará a cuatro localidades como espacios de competencia.

En el primer día del Epade 2021, Tierra del Fuego consiguió 10 medallas.

En este contexto, el secretario de Deportes Santacruceño que a su vez desempeña funciones como Vicepresidente del ente patagónico deportivo, resaltó que “es una gran oportunidad tener a nuestra provincia como escenario para fortalecer y potenciar el desarrollo deportivo de la región, fomentando lazos de amistad e integración mediante una sana contienda deportiva entre las provincias patagónicas”.

“Esta presentación en Casa de Santa Cruz se produce porque los dos comités, tanto ejecutivo como técnico, se reunieron aquí para trabajar sobre la reglamentación de los nuevos Juegos de Integración Patagónica y temas inherentes a los juegos que se van a realizar en Santa Cruz. Eso dio la oportunidad de hacer el lanzamiento desde este lugar, contando con el acompañamiento como socio estratégico al Estado Nacional”, señaló López.

Por su parte, Carlos Turdó, Secretario de Deportes y Juventudes de Tierra del Fuego AIAS resaltó el trabajo de los dos comités y puntualizó que “es importante avanzar en el trabajo conjunto sobre el reglamento general y compartir la información con bastante antelación como lo estamos haciendo, ya que nos queda por delante mucho trabajo de logística, administración y competencias”.

Representantes deportivos de las provincias que competirán en Epade 2022. Foto: Prensa TDF

Cabe destacar que las competencias se desarrollarán en la Sub Sede Rio Turbio (Ciclismo Mountain Bike), Sub Sede Puerto Santa Cruz (Futbol Femenino), Sub Sede Piedra Buena (Futbol Masculino), Sede Central Rio Gallegos (Vóley, Básquet, Atletismo, Natación y Judo). Está nueva edición de los Juegos reunirá a más de 1200 deportistas, de las provincias de Rio Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Participaron de la jornada el director Nacional de Deporte Comunitario, Juan Ignacio Lara, el director de Competencias Nacionales, Emiliano Gordin, la directora Nacional de Políticas de Género, Guillermina Gordoa, el diputado Nacional por Santa Cruz, Jorge Verón, el secretario de Deporte por La Pampa, Ceferino Almudevar; el secretario de Deportes y Juventudes por Tierra del Fuego, Carlos Turdó; el secretario de Deporte por Neuquén, Diego Landeiro; el presidente de Chubut Deportes, Gustavo Hernández y responsables del Comité Técnico de los Juegos Epade de todas las Provincias.