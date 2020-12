El 2020 fue uno de los años más difíciles de las últimas décadas, tanto en lo social como en lo económico. En este marco fueron muchas las acciones solidarias a lo largo y ancho del país que nos contagiaron y llenaron de orgullo, el contexto de pandemia y crisis económica hizo florecer la solidaridad y la creatividad de los argentinos. La dura realidad no escapó a Tierra del Fuego y es por eso que Javier Godoy, un experimentado maratonista ushuaiense, decidió despedir el año corriendo y a la vez aportar su granito de arena a una noble causa.

Javier contó a Vía Ushuaia que la idea surgió allá por el mes de septiembre, cuando se había propuesto despedir el año corriendo un maratón (42 km). “Fue un año sin competencias y me pareció una buena idea terminarlo con este desafío -que comenzó siendo personal-, hasta que hace unos días vi en redes sociales un comedor de la ciudad (Corazoncitos Felices), pidiendo azúcar, leche y otros insumos para los niños que ahí se alimentan a diario y entonces fue ahí que decidí hacer este desafío a beneficio”, expresó.

Además detalló como se originó el trio solidario, “en uno de mis entrenamientos me crucé con Brian y Kevin Montes Vieira, dos jóvenes atletas fueguinos que tienen mucho futuro en este deporte, se me ocurrió invitarlos a ser parte y ellos no dudaron ni un minuto. Desde ese momento fue que juntos comenzamos a organizar y coordinar toda la logística”.

Javier Godoy, Brian y Kevin Montes Vieira tres fueguinos solidarios en acción. Javier Godoy | Javier Godoy

“El objetivo es poder juntar todo tipo de alimentos no perecederos, el lugar de recepción será en el muelle turístico de la ciudad (donde están las sucursales de las empresas de turismo), ahí habrán voluntarios del comedor recepcionando todo lo donado. La colecta se llevará a cabo el próximo sábado 5 de diciembre de 10 a 13 horas” explicó Javier.

“Nuestro pequeño aporte será correr desde Bahía Lapataia, de donde partiremos a las 9 de la mañana, e intentaremos llegar al sector del muelle turístico a las 12:30 del medio día”. Además aclaró “todos aquellos que quieran acompañarnos pueden hacerlo, pero siempre respetando los protocolos sanitarios de distanciamiento social, lo principal es saber que esto no es una competencia sino todo lo contrario, vamos a ir a un ritmo tranquilo y sobre todo disfrutando”.

Con respecto al circuito aclaro que es el antiguo recorrido que se transitaba la reconocida “Maratón del Fin del Mundo”, la que se realizó hasta el año 2008. La misma partía desde Lapataia (Parque Nacional Tierra del Fuego), recorriendo toda la extensión del Parque por la Ruta Nacional Nº3 y luego buscando conectar con la Av. Hipólito Yrigoyen en el ingreso al ejido urbano de la ciudad. Una vez ahí buscaremos la zona del Aeropuerto Internacional por Av. Prefectura Naval pasando por toda la bahía de la ciudad hasta llegar a calle Yaganes donde subiremos hasta la intersección con Héroes de Malvinas. Luego nos dirigiremos hacia la “rotonda del Indio” (ingreso a la ciudad) y ahí finalmente a la derecha por Perito Moreno, por la que retornaremos hacía la zona del puerto. (Ver recorrido completo)

Recorrido maratón solidaria Ushuaia. Javier Godoy | Javier Godo

Para finalizar, invitaron a todos a participar recordando que todo, por más mínimo que sea, suma. Pueden donar: azúcar, harina, leche, arroz, fideos, legumbres, sopas, galletas, cacao, chocolate, mermeladas, polenta, avena, maíz, aceite, e ingredientes varios. Además de enlatados como atún, arvejas, salsas entre muchos otros. Para más información comunicarse al 2901 61-4564 (Javier).