Se realizó el acto por el 202 aniversario del primer izado del pabellón en las Islas Malvinas

Veteranos de la Guerra de Malvinas del Centro de Excombatientes en Ushuaia (CEMU), miembros de la Subcomisión “Herederos de la Causa Malvinas” del CEMU, funcionarios municipales y de la provincia de Tierra del Fuego, y público en general, realizaron un acto en la Plaza Islas Malvinas de la ciudad de Ushuaia, en conmemoración del 202 aniversario del primer izado del pabellón nacional en Malvinas.

Acto en Plaza Islas Malvinas - Banderas de Ceremonia. Foto: Vía malvinas

El 6 de noviembre de 1820, el Coronel de Marina David Jewett, arribó a las islas a bordo de la Fragata Heroína, junto a la tripulación de la nave. Ese día se izó por primera vez nuestra bandera en Puerto Soledad, como acto de proclama en esas tierras heredadas. De ese modo, Jewett, reclamó esos territorios formalmente, como parte de la Argentina y advirtió a los navíos foqueros y pesqueros que sus actividades eran ilegales y que dañaban los recursos naturales locales. Esa fecha fue el hito soberano que marcó la presencia argentina en el archipiélago que luego sería usurpado por fuerzas militares británicas.

Con este sencillo, pero no menos importante acto, se reafirma la visión soberana fueguina y argentina sobre los archipiélagos y espacios marítimos correspondientes ocupados ilegalmente por el Reino Unido. Asimismo, se reafirma el reclamo basado en los diferentes documentos y resoluciones nacionales e internacionales para la recuperación de la integridad territorial.

acto por el 202 aniversario del primer izado del pabellón en las Islas Malvinas. Foto: Vía malvinas

El presidente de la Subcomisión “Herederos de la Causa Malvinas”, Carlos Cabrera, leyó una alocución preparada para el acto y reafirmó los derechos nacionales sobre el sector usurpado. A su vez remarcó que “los Herederos de la Causa Malvinas, llevamos a cabo actividades dirigidas a la conmemoración de los héroes que dieron la vida por Malvinas, a las familias que entregaron a sus hijos por la Patria, y a los Veteranos y Veteranas de guerra que muestran lo mejor de sí para la docencia entorno a nuestro legítimo derecho de soberanía sobre los archipiélagos australes”.

El VGM Conrado Zamora, presidente del CEMU, agradeció la presencia de los que llegaron a la plaza a participar del acto. En sus palabras expresó que “hay demasiados precedentes para Naciones Unidas, para Reino Unido, de que nosotros no somos colonia de nadie”. Asimismo remarcó que “nosotros necesitamos la integración territorial de las islas para ejercer nuestra soberanía permanente” .

Alocución de Carlos Cabrera, presidente de la Subcomisión “Herederos de la Causa Malvinas”. Foto: Vía malvinas

Por su parte, el VGM Daniel Arias, secretario de Asuntos Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia, recordó a los presentes que Reino Unido accedió a conversar con la República de Mauricio por la soberanía del archipiélago de Chagos . En este sentido, Arias destacó que “esto crea una esperanza”, en relación a Malvinas y en referencia a que Reino Unido acató la orden de Naciones Unidas. “Nosotros tenesmos las 2065 hace 57 años. Esto me da la esperanza de que puede llegar hacia las futuras relaciones con Reino Unido y que de una vez por todas se puedan sentar a hablar con nuestro país” . Antes de despedirse, recordó a los caídos en combate en 1982 y agradeció a la Subcomisión “Herederos de la Causa Malvinas” por la realización del acto.

Para finalizar, el legislador Federico Sciurano remarcó la importancia de haber izado el pabellón en Malvinas y lo describió como un gran acto soberano. De allí, expresó las acciones nacionales en torno a Malvinas y contó lo difícil que resulta hacer entender a los ingleses que las Malvinas son argentinas e indicó que los isleños carecen de un argumento sólido para su defensa.

Acto por el 202 aniversario del primer izado del pabellón en las Islas Malvinas. Foto: Vía malvinas

“La única razón que justifica que Inglaterra esté ocupando nuestro territorio, es que Inglaterra es una potencia militar”, afirmó y resaltó que “no hay ninguna herramienta que pueda sostener, ni legal, ni histórica, ni geográfica para mantener la ocupación ilegal que viene llevando adelante” . De la misma manera expuso que Inglaterra no se presenta al Comité de Descolonización porque no tiene argumentos para dar y envía a los isleños, que carecen de argumentos sólidos para las presentaciones. En este sentido, afirmó que el reclamo argentino no va a cesar hasta que nuestra bandera vuelva a flamear nuevamente en las islas.

Durante el acto, se realizó el izado del pabellón nacional en el mástil “Puerto Argentino” y se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas.