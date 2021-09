Federico Sciurano, legislador provincial por la Unión Cívica Radical, en su carácter de Presidente de la Comisión de Economía, luego de la controversia generada a partir de solicitud de tener una nueva reunión con Ministerio de Finanzas de la provincia para revisar nuevamente el Proyecto de Ley Oncopediátrica antes de emitir el dictamen, precisó que: “si convocamos a otra reunión es porque tenemos tiempo sobrado, me parece que está bien facilitar que eso se dé”.

En diálogo con Radio Nacional Ushuaia, expresó “creo que esta sensibilidad nos tiene que llevar a buscar los acuerdos, y no las diferencias. Si hubiera tenido la vocación de no colaborar o no entender algunas consideraciones, me hubiera manejado de otra manera. Sin embargo, cuando se me planteó trabajar en este proyecto de Ley, mi intención fue trabajar con la Comisión de Salud. El hecho que hagamos una reunión de Comisión la semana que viene, no demora la sanción de la Ley”.

Por otro lado, el legislador opinó que: “si se hubiese visto una actitud de demora, puedo entender esto de la sensibilidad con respecto a cuestiones del pasado. Pero cuando se ve a un Presidente de Comisión que facilita que las cosas se hagan en conjunto y que presenta otra reunión para que nos den los tiempos, la sensibilidad debe amortizarse un poco. Más allá de la especulación que podamos tener, lo importante es que en la próxima sesión podamos tener el dictamen para que la Legislatura lo pueda tratar”.

A su vez, Sciurano señaló que: “hay un dato que no es menor, en la última sesión ordinaria sacamos el Régimen de Licencias. Que me animo a decir que es lo más significativo en este tema. Sirve para darles las herramientas cronológicas necesarias a las familias para que puedan llevar adelante un tratamiento de calidad a sus hijos. Ese régimen fue tratado sobre tablas en la sesión de la semana pasada. Si uno viera una actitud de negación, no hubiera salido este régimen especial de licencias por unanimidad”.

En ese sentido, indicó que: “cualquier familia que haya pasado por este proceso, sabe que uno de los ejes es no perder el trabajo y seguir cobrando los sueldos. Esto salió sancionado por unanimidad y no ha salido en los medios de comunicación. Si uno une todos los puntos, no ve una actitud de negar una realidad. Si en definitiva va a haber una reunión en varias semanas y queremos tomarnos un tiempo más para escuchar al área de economía para trabajar en los puntos importantes, no tiene nada de malo”.

“La reunión de esta semana nos permitió reevaluar algunas cuestiones y se hicieron modificaciones. Nosotros convocamos al área de Economía con fecha y hora y seguramente también va a aparecer alguna modificación para lograr una Ley mejor. No aparece ninguna actitud fantasmagórica que pueda permitir vericuetos que impidan que esto se pueda sancionar”, concluyó el parlamentario.