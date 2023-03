En vísperas del 8M “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad realizó la presentación del primer informe del Observatorio de las Violencias y Desigualdades por razones de género, en el Centro Integral “Mujeres Centenarias”.

“El mismo se consolida como una herramienta de consulta que permite sistematizar y gestionar la información sobre situaciones de violencia de género en Río Grande para su abordaje”, indicaron.

La presentación estuvo a cargo de la secretaria de la Mujer, Alejandra Arce y equipo de dicha cartera. Además, estuvieron presentes la subsecretaria de Diversidad del Gobierno Provincial, Victoria Castro, la legisladora Laura Colazo; el juez de Instrucción de Río Grande, Raúl Sahade, miembros del Gabinete Municipal; autoridades de la Policía Federal Argentina, medios de comunicación, organizaciones civiles y vecinos.

Primer informe del Observatorio de las Violencias y Desigualdades por razones de género Foto: Prensa

Al respecto, Alejandra Arce señaló que “en pos de brindar herramientas que apunten a nuestro propósito de construir igualdad, hoy nos encontramos presentando un informe realizado netamente con datos generados desde el Municipio, desde los equipos de trabajo de la Secretaría de la Mujer”.

Sobre su importancia, Arce refirió que “tener datos permite sentar las bases para conocer la problemática y la presencia de factores de riesgo, la realización o no de la denuncias y los motivos que fomentan o no esta decisión. Como así también, la accesibilidad de los recursos institucionales estatales, la calidad de la respuesta que reciben las mujeres y diversidades que acuden, la existencia de redes de contención informales a nivel familiar y/o comunitario y su acompañamiento o no frente a una situación de violencia por motivos de género”.

Asimismo, afirmó que “continuamos diseñando, planificando herramientas y trabajando para erradicar las desigualdades y las violencias por motivos de género para lo cual se requiere la producción, sistematización y el análisis de datos e información sobre la temática” y en este sentido, remarcó que “sólo de esta manera podremos continuar planificando políticas públicas que apunten a nuestro propósito: una Río Grande para toda la vida libre de violencias”.

El primer informe del Observatorio de las Violencias y Desigualdades por razones de género es de acceso público y será difundido por las redes oficiales del Municipio. Quienes deseen obtenerlo en formato PDF podrán comunicarse vía mail a direccionenlacerga@gmail.com.