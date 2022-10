En el marco del 7° Mate Bingo que organizó la Municipalidad de Ushuaia en homenaje a las mujeres y en el mes que se celebran las maternidades, el intendente Walter Vuoto compartió con más de 7000 mujeres la tarde de encuentro y recreación en el microestadio Cochocho Vargas.

Multitudinario 7º Mate Bingo de la Municipalidad de Ushuaia en homenaje a las mujeres Foto: Prensa

Destacó el trabajo del Gabinete y la transformación de la ciudad, los logros de Más Ushuaia en la Carta Orgánica con las áreas de Género, Malvinas, Políticas Sociales, Sanitarias y programas sociales como políticas de Estado. “Gracias por bancar esta gestión que va a seguir transformando la historia de Ushuaia. Porque llegamos para hacer historia”, dijo Vuoto

“Gracias de corazón por bancar esta gestión. No importa qué pase para adelante y quién venga, si es un compañero o una compañera. Esta gestión va a seguir transformando la historia de Ushuaia. Porque llegamos para hacer historia o no la hacemos. Porque nos han pegado demasiado y nos han tirado con todo, fuimos el espacio más demonizado de los últimos 20 años de la provincia”, afirmó ante el Cochocho colmado de mujeres. “Acá estamos, más de pie que nunca. Las quiero, las llevo en el corazón. No nos vamos a rendir jamás. No nos dejen solos, no nos dejen solas”, continuó.

En el marco del encuentro, del que participaron también la senadora Eugenia Duré, el senador Matías Rodríguez y la diputada nacional Carolina Yutrovic, el intendente pidió un aplauso para todo todos lo que hicieron posible la realización del nuevo Mate Bingo.

La Secretaria Natacha Aldalla fue la encargada de dar la bienvenida a todas las mujeres presentes y adelantó que los días 12 y 13 se realizará también la próxima Expo-Mujer.

Por su parte, la legisladora Victoria Vuoto acompañó el evento y expresó que “es un espacio de encuentro en el que las mujeres pueden socializar, jugar y sobre todo en un contexto muy complejo donde a veces resulta muy costoso para muchas familias y garantizar el acceso gratuito a estas actividades, la Municipalidad garantiza el derecho a la recreación, el derecho al disfrute que tienen nuestras mujeres”.

Hubo premios de línea y cartón durante las tres rondas de bingo y se sortearon regalos con la entrada. La Banda Municipal de Música acompañó a las vecinas durante la tarde de Mate-Bingo y en la cancha 4 se dispuso el espacio para que niños y niñas que acompañaron a sus madres y abuelas pudieran participar de juegos. Hubo stands de salud y de vacunación con personal del área de Políticas Sanitarias.