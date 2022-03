Aunque reconoció tener habilidad para explicar los pasos a seguir en la cocina, Luis también reconoció que al presentarse frente a una cámara no sabía qué iba a pasar y cómo iba a reaccionar. En medio de las dudas, de igualmanera se presentó al set de televisión, realizaron las pruebas de cámara y luego hicieron la producción entre la productora “Polo Sur” y la TV Pública. De ahí, lo demás es historia, porque los resultados están a la vista. Los miedos y las dudas desaparecieron y lograron hacer un gran programa.

Luis Bernal en Radio Mitre Ushuaia junto a la estatuilla que APTRA les otorgó en reconocimiento a la labor en la producción del programa. Foto: Vía Ushuaia

Luis tenía la visión de hacer participar a personas que estén relacionadas al mundo de la gastronomía. Tan es así que por el estudio pasaron cocineros, bartenders, sommeliers, profesionales de la salud e incluso participaron personas del mundo de la moda. “Todo lo que puede estar relacionado a una persona gastronómica, lo tuvimos”, dijo contento.

Si bien le parecía meritorio estar conformando la terna, en lo que fue la primera nominación a los “Martín Fierro”, la alegría de ganarlo fue aún mayor. Amén de haber sido el programa elegido por APTRA, Luis reconoció que los otros programas ternados, de Mendoza y Chaco, eran muy buenos. “Estábamos nosotros con toda la presión de cargar de ser los únicos representantes de la Isla de Tierra del Fuego y queríamos traerlo , y al final se dio”, dijo.

"Cocina con Luis", mejor programa culinario federal. Foto: Web

Luis es la cara visible del programa, pero detrás de cámara hay un gran equipo. El chef resaltó el trabajo de todos sus compañeros y destacó el trabajo de Myriam Azcurra, quien se adaptó al formato de manera muy dócil y participó en la conducción del programa. “Hicimos programas largos. Programas de dos horas, en vivo. Son programas que llevan mucha energía con mucho contenido y mucha sincronización ”, remarcó.

La pasión, la entrega, el querer dejar ese legado culinario en las personas, a través de un formato que a muchos de sus allegados no le convencía, se ve reflejado en el premio recibido por el programa televisivo. La urgencia y la ansiedad hicieron que cierto público esté enfocado en las trasmisiones cortas de redes sociales, pero Luis y el equipo, trascendieron los estándares y lograron un buen producto audiovisual. “Tomé ese desafío cuando todos me decían ‘no, vos tenés que ir por instagram, por facebook, por esto’, yo dije ‘yo quiero ir por la televisión, porque es algo que me gusta hacer’ , y yo trato de hacer las cosas que me gustan”, explicó.

Luis Bernal responsabilidad, dedicación y pasión por la cocina Foto Facebook @BernalLuis