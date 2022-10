Un amplio operativo en materia de logística en distintas áreas que conforman la Secretaría de Deportes y Juventudes del Gobierno de la Provincia permitió cumplir con creces la participación de todos los competidores y competidoras que están representando a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en Mar del Plata.

Importante participación de deportistas fueguinos en los Juegos Nacionales Evita Foto: Prensa

En la jornada del martes, a primera hora, Tierra del Fuego hizo su presentación en Handball Femenino Sub-16 frente a Santa Fe. Luego, en el segundo encuentro, superó a Catamarca por 23 a 18. En tanto el Sub-14 Femenino, por su parte, se presentó ante Corrientes.

El Beach Handball, disputado en Playa Popular, se presentó en ambas ramas contra Mendoza en el masculino y Chubut en el femenino.

En el mismo sector el Beach Voley cedió contra Tucumán después de un gran partido 2 a 1.

En Rugby Femenino, la primera fecha fue con derrota mínima para Tierra del Fuego por 15 a 12 ante Entre Ríos.

En el Hockey, el Masculino Sub- 16 ganó 2-1 a Santiago del Estero y el Sub-14 de la misma rama luchó con San Juan hasta los penales 2-1 tras igualar 0 a 0 en tiempo reglamentario. Por otra parte, el Femenino Sub 16 no pudo con Neuquén.

El Basquet Femenino Sub-17 derrotó a La Pampa por 68-30 y el Masculino debutará este miércoles. El Sub-15 Masculino perdió por ocho puntos con San Juan y en la modalidad 3x3, el Sub-16 Masculino, como así también debutaron el Sub-14 Femenino y Masculino.

El Fútbol, en todas sus categorías, también cumplió su debut en la jornada inaugural.

En ajedrez, Tomás Foschiatti finalizó las primeras tres rondas entre los mejores seis clasificados de la categoría Sub 16 Masculino, al igual que Leandro Frutos -cuarta posición- en Sub 14 Masculino y María Clara Romero en Sub 14 Femenino.

En Tiro con Arco compitieron Renzo Monchietti Águila y Shania Morane, mientras que en Tiro hicieron lo propio Valentina Cárcamo y Virginia Roca.

En continuidad de los deportes individuales, Cristian Medina tuvo una destacada actuación en Boxeo y volverá a la acción este miércoles en una nueva instancia. Asimismo, en el Palacio del Deporte se completaron las eliminatorias con una buena performance para Ángel Almada en Judo.

En lucha greco-romana, Octavio Miranda tendrá dos luchas previstas para este miércoles. También compitieron en lucha libre Elías Delgado -ganó una lucha y continuará en competencia- al igual que Homero Mallo -consiguió una victoria- y Thiago Castro, quien busca llegar a zona de medallas.

En Levantamiento Olímpico, seis de los nueve competidores accedieron a la final A en sus respectivas categorías: Benjamín Díaz -81 kilos-, Sophia Alen -64-, Mateo Oyarzo -61-, Julieta Oyarzo -59-, Camila Salazar -55- y Morena Genovese -49-.

Además estarán en las finales B, Benjamín Garelli -67-, Branco Gómez -55- y Valentina Castro -45-.

Este miércoles el atletismo tendrá un amplio cronograma de actividades y entrarán en competencia en Sub-16, Renata Godoy -hexatlón-, Catalina Bianciotto y Martina Araoz -lanzamiento de martillo- en la rama femenina; y Juan Aranda -heptatlón-, Fausto Peralta -110 metros con valla-, Lucas Merlo y Jonatan Allende -lanzamiento de bala- en la rama masculina.

Por su parte, el Sub-14 también tendrá representación fueguina con Ian Bianchi y Bruno Malizia -hexatlón-; Thiago Fassola -110 metros con vallas-, Santiago Aramayo -2.000 metros- y Francisco González -salto en alto-.

