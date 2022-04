De cara a las elecciones del 15 de mayo para elegir Convencionales Constituyentes que analicen la Carta Orgánica y reformen una gran cantidad de artículos la vicegobernadora, Mónica Urquiza, estuvo en Radio Mitre Ushuaia y expresó la representatividad del Movimiento Popular Fueguino con la lista 54 a través de su persona, Pablo Villegas, Mónica Ojeda, Dante Quercialli y un equipo particular del partido que se desempeña en varias actividades dentro de las instituciones de la ciudad.

Mónica Urquiza, vicegobernadora - candidata a Convencional Constituyente. Foto: Vía Ushuaia

En referencia a la reforma propuesta por la mayoría de los concejales de la ciudad, Urquiza expresó “ellos entendieron que es necesario modificar 105 artículos de nuestra Carta Orgánica y acá estamos presentando la lista del Movimiento Popular Fueguino”.

La vicegobernadora expresó la dificultad de explicar de qué se tratan estas elecciones tan particulares, ya que no son elecciones de representantes del Poder Ejecutivo o Legislativo, como estamos acostumbrados y la situación que atraviesan los vecinos y vecinas de la ciudad no van por el camino de reformar la Carta Orgánica, sino que van por otras necesidades más urgentes.

Le 15 de mayo se vota a los representantes que analizarán 106 artículos de la Carta Orgánica Municipal. De esa reforma, se direccionará los destinos de la ciudad para las próximas décadas. Foto: Prensa

También explicó e hizo una analogía de la Carta Orgánica con la Constitución Nacional. “Marca la columna vertebral de lo que es la administración y lo que son los derechos y obligaciones de todos los vecinos y vecinas , así como el ejecutivo municipal y el legislativo municipal”, remarcó.

Del mismo modo, explicó que si bien tienen un tiempo de 3 a 4 meses para analizar y reformar los artículos, hay poco tiempo hasta el 15 de mayo, para explicar con detalles a la sociedad qué es lo que se está queriendo tratar y qué significa la Carta Orgánica. En este sentido y en concordancia con otras fuerzas, no están de acuerdo con la reforma. “Nosotros no estamos de acuerdo, porque entendemos que no es necesario modificarlo” , dijo Urquiza quien además agregó “hicimos el análisis correspondiente y nos presentamos a la elección, porque hay que participar”.

Mónica Urquiza dio a conocer la visión de la Lista 54 para las elecciones del 15 de mayo. Foto: Vía Ushuaia

Desde el MOPOF no están de acuerdo con la propuesta de la relección indefinida de la figura del intendente . “No se trata de un tercer período, porque ya está definido en nuestra Carta Orgánica que, los períodos son dos y después, para un tercero, tiene que tener uno alternado”, remarcó. Tampoco están de acuerdo con la reforma del “Presupuesto Participativo” y el endeudamiento del Municipio. En este sentido, los representantes de la lista 54, van a trabajar para tratar de mantener todos los artículos que consideren y modificar los que hagan falta.

Urquiza resaltó que la Carta Orgánica ha sido de avanzada en muchos temas e hizo hincapié en la participación ciudadana , factor que quieren mantener o en todo caso ampliar la participación de la sociedad en las gestiones del gobierno municipal a la hora de definir el direccionamiento de los fondos. Otro artículo al que pusieron especial importancia es el de “Concesión de Servicios”. También hizo hincapié en la preservación del Medio Ambiente y el cuidado del “recurso paisajístico” de la ciudad y la provincia, ya que Ushuaia es la puerta de acceso a la Antártida y hay que cuidar la ciudad, como a la industria del Turismo.

Urquiza hizo hincapié en la preservación del Medio Ambiente y el cuidado del “recurso paisajístico” de la ciudad y la provincia, como la industria del Turismo. Foto: Municipalidad Ushuaia

La funcionaria recordó las acciones de José Arturo Establillo (MOPOF) en relación al turismo, con la creación del aeropuerto, la ampliación del muelle comercial de Ushuaia y la pavimentación de la Ruta Nacional 3 que conecta las localidades de la provincia. En esa línea, expresó que “queremos defender nuestra Carta Orgánica, darle el valor agregado que se merece, pero por supuesto no perder ninguno de los derechos que están hoy redactados en esta Carta” . También llamó a mantener el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, y los derechos de los ciudadanos en la participación. Remarcó la visión de que, lo que surja de la reforma va a ser la ciudad en los próximo 30 o 40 años.

Para finalizar, la vicegobernadora instó a la sociedad a participar a través del voto y elegir a quienes van a escribir y definir la máxima expresión de la organización en la ciudad. “Desde nuestro partido vamos a garantizar precisamente, que no se pierda ningún derecho, al contrario, que se sumen y vamos a garantizar también la no reelección definitiva del intendente porque entendemos que la alternancia es sumamente importante”