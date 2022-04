David Godoy es un motoviajero nacido en Goya, Corrientes e inició su recorrido por la Argentina en septiembre de 2021, en la provincia de Santiago del Estero. La idea original era ir viajando en su moto Falcon NX 400 y encontrarse en el camino con Veteranos de la Guerra de Malvinas para entrevistar y que comenten sus vivencias. De este modo poder hacer videos para su proyecto documental “Héroes”, un documental basado en los relatos de los soldados a lo largo y ancho del país.

David Godoy, en Radio Mitre Ushuaia. Foto: Vía Ushuaia

Después de pasar por Santiago del Estero, pasó por Tucumán, Catamarca, La Rioja y continuó su recorrido por 16 provincias más. En una de sus alforjas llevó banderas de Argentina que fueron firmadas por los VGM a fin de ser entregadas en un Museo de la ciudad de Ushuaia.

Al llegar a la ciudad, David se sintió contento por haber logrado el objetivo de llegar hasta este confín del país . Se maravilló con las hermosas vistas del paisaje, pero aclaró que el viento le jugó una mala pasada. Al ser oriundo de Corrientes, reconoció que nunca se había encontrado con vientos tan fuertes como los del sur.

David Godoy pasó por muchas provincias del país entrevistando a nuestros Héroes quienes le firmaron su bandera.

En su viaje pasó por diferentes pueblitos, le tocó vivir diferentes situaciones. Por ejemplo: se encontró con Veteranos de Guerra y al momento de entrevistarlos, le preguntaban si debían pagarle algo por aparecer en sus videos. Esta circunstancia lo sorprendió, a lo que claramente él respondía que no. Otra vivencia que le tocó fue que al momento de entregar la bandera para la firma, un Veterano se emocionó tanto que llegó al punto del llanto.

Lo que más le dolió fue ver el estado de los monumentos que alguna vez representaron algo relacionado a Malvinas y sus héroes. “Los soldados de los monumentos estaban con los dedos partidos, con un estandarte donde no había bandera. Me contaban los vecinos que, chicos del barrio le habían puesto una bandera de Boca ”, relató triste. Esta experiencia lo llevó a reflexionar que la Causa Malvinas, no se vive igual en todos los lugares como se vive en Tierra del Fuego.

“Cuando llegué acá me quedé impresionado. Nunca jamás en mi vida había visto tanta concentración de gente por un mismo fin. Así, algo tan patriótico, no lo había visto nunca”, reconoció. También, David resaltó la injerencia de los jóvenes en torno a la Causa y nombró a Thiago Huenchillán. Al respecto reflexionó “Cuando una persona nace y la familia le inculca una cierta identidad, esa persona por más que pasen los años va a estar firme a lo que ha aprendido a lo largo de la vida”.

En relación al proyecto y las firmas, no tiene un número exacto de ellas, pero sí pudo completar 3 banderas de 1,20 x 0,50 mts con firmas de todos los soldados que pudo entrevistar. Una de ellas la va a tener en su poder como recuerdo y testimonio fiel de su paso por el país, como así también el encuentro con los Veteranos que están en ciudades y pueblos de la Argentina. Sin dudas el Proyecto “Héroes” quedará en su corazón y se podrá ver a través de las plataformas digitales.