En esta jornada, los concejales de Ushuaia abrieron el orden del día con los asuntos devenidos del Ejecutivo Municipal. El ciclo estuvo presidido por el concejal Juan Carlos Pino y estuvieron presentes los ediles de todas las bancas. En el recinto también hubo una gran presencia de vecinos y vecinas que pidieron que se cambie el nombre a la Casa de la Mujer.

Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia

Comenzando la lectura de los asuntos, los vecinos presentes, personificados en la doctora Liliana “Chispita” Fadul, solicitaron la palabra para que se tome tratamiento del proyecto presentado y firmado por 4 concejales para dar vía a la votación y saber si se efectivizaría el cambio de nombre de la Casa de la Mujer, en la actualidad “Presidenta Cristina Fernández” al nombre “Pioneras Fueguinas” .

El concejal Juan Carlos Pino, presidente del Concejo, explicó a los presentes el procedimiento que se tenía pensado para este asunto, que iba a pasar a cuarto intermedio hasta el día viernes. No obstante, los presentes no aceptaron esta propuesta y reclamaron, para lo cual el concejal Javier Branca le solicitó al presidente del Concejo que se dé la garantía de que esos asuntos se voten en la jornada de Comisión de Labor Parlamentaria . A su vez, expresó “Me gratifica que el intendente haya reconocido que previamente violó la Carta Orgánica y en función de eso, presenta un proyecto adecuándose, enmarcándose, encuadrándose en la Carta Orgánica”. Por su parte, el concejal Ricardo Garramuño, pidió el adelantamiento de los asuntos 778 y 781 del 2021.

En el recinto había muchos carteles con la inscripción Casa de la Mujer "Pioneras Fueguinas".

En concordancia, Pino expresó adelantar el asunto 778 que remite al Decreto Municipal 1662/21, el cual designó a la Casa de la Mujer con el nombre actual “Presidenta Cristina Fernández” y adelantar el asunto 781 para proyecto de ordenanza y designar la Casa de la Mujer con el nombre “Pioneras Fueguinas”. Los concejales Branca, Oviedo, Garramuño y Romano, levantaron su mano en afirmación . De este modo, ambos asuntos serán tratado en Sesión Ordinaria el día miércoles 24 de noviembre.

María Cristina Restovich tuvo la oportunidad de dirigirse a los concejales y a los presentes. Ella expresó respetuosamente los fundamentos de por qué desean cambiar el nombre actual. Restovich dijo “La idea de nosotras es poder cambiar el nombre, que sea ‘Pioneras Fueguinas’ por respeto a las abuelas de todas las que estamos acá que fueron realmente pioneras. Por respeto a las señoras aborígenes que también estuvieron. Por respeto a las que seguimos acá y tenemos voz, y que gracias a al sacrificio de todas las señoras que han venido a forjar esta tierra, hoy podemos estar acá”.

María Cristina Restovich expresó el sentir de todas las personas que proclaman el cambio de nombre a la Casa de la Mujer.

Myriam Canga, pionera en el reclamo por el cambio de nombre del edificio, expresó su estado de ánimo luego de la reunión con los concejales. “Viví el momento con angustia porque uno siente que está parado sobre un terreno absolutamente movedizo. No hay absolutamente garantías de lo que se asevera en un momento luego se cumpla ”, dijo.

Myriam Canga, pionera en el reclamo por el cambio de nombre.