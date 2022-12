Arde Tierra del Fuego: el relato en primera persona de un bombero en su lucha contra los incendios

Las llamas no dan tregua en Tierra del Fuego, y a pesar de toda la ayuda que reciben, hace días no se pueden controlar. Tan Corales, un bombero voluntario de allí, comentó lo que es vivir en primera persona esta batalla, teniendo en cuenta todas las carencias que hay.

A través de su cuenta de Instagram, muy conmovido, el trabajador relató su experiencia ante el fuego: “Hay gente que la pasa mal. Es muy fácil estar bien vestido y coordinando en un teléfono o una compu, mientras que acá no tienen ni para comer. Solo se perjudica el que está en el frente”.

Desde el 30 de noviembre que este siniestro se ha abierto paso por la provincia sureña. La zona más afectada es la Reserva Corazón de la Isla, en donde esta problemática continúa latente y sin poder ser controlada.

El Gobierno nacional envió ayuda a Tierra del Fuego frente a los incendios. Foto: Alfonso Lavado

El martes 6 de diciembre, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunciaron el envío de ayuda para allá: 30 brigadistas, equipos técnicos y logísticos, helicópteros, aviones hidrantes y equipamiento.

Aún así, esta batalla continúa. Corales, desde su cuenta @tan.coralesk9 tuvo la iniciativa de grabar una serie de videos y subirlos a sus historias para concientizar acerca de lo que ocurre en Tierra del Fuego.

Tierra del Fuego en llamas: cómo es luchar contra un incendio en el frente

“Los brigadistas enviados del Gobierno del plan del Manejo del Fuego se dividen en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Están hace 6 días trabajando. A nosotros nos tocó trabajar en Tolhuin”, contextualizó el bombero.

Tan Corales, el bombero voluntario de Tierra del Fuego. Foto: @tan.coralesk9

Entonces, añadió: “Hubo una gran descordinación. Los chicos de allá nos daban sánguches de salame todos los días. No debería pasar hambre el brigadista que está allá sufriendo lejos de su familia, lejos de una cama, de un baño. Mojado, con olor a humo. Estamos a base de sánguche y barrita de cereal”.

Ya el primer día, cuando debieron replegarse a ir a una zona segura, estas carencias quedaron al descubierto, aunque se siguieron presentando el resto de las jornadas. Sólo habían 4 latitas de paté con galletitas para todos; lo único que tenían para comer.

La brigada en Tolhuin combatiendo el fuego. Foto: @tan.coralesk9

Su mensaje, sin embargo, tuvo más repercusión de la que se imaginó. Unas horas después de que se difundieran sus videos, algunos cuarteles recibieron donaciones: elementos de trabajo y comida.

Además, varias personalidades influyentes del país han tocado este tema. Entre ellos, el influencer Santiago Maratea. Estas palabras de “Tan” también llegaron a la escritora Magalí Tajes, quien incluso le respondió las historias de este fueguino.

Los bomberos en Tierra del Fuego luchan contra el incendio a pesar de las dificultades

“Todo el equipo enviado me llena de orgullo. Me inspiran a mi y a todos los chicos que están acá. Se acuestan tarde y son los primeros en levantarse a las 5 de la mañana. Transmiten buena onda, ganas de reír“, comentó el joven emocionado, quien aplaudió para reconocer todo su labor.

Resaltó que las brigadas de Tolhuin con los que trabajan están en el frente del fuego, y no en la cola como otros equipos. “Teníamos que correr para no quemarnos vivos, para que no nos encierre el fuego. Esos pibes están hace días ahí comiendo sanguchitos de salame y paté”, añadió indignado.

Incendios en Tierra del Fuego. Foto: Alfonso Lavado

Habló del recorte del 50% del presupuesto que le quieren hacer a los bomberos y brigadistas. Su frustración crecía historia tras historia, pues contó que no hay suficientes materiales, como borcegos para el fuego, y deben llevar los de ellos.

“No sé dónde está yendo esa guita, capaz no me corresponde saber, pero allá en el incendio no la vi”, agregó. Insistió en que es una situación que debe cambiar, pues las condiciones de trabajo con las que cuentan no son las ideales.

Para cerrar, añadió: “A nosotros los bomberos nos gusta ir a ayudar, nos gusta el fuego. El que tiene tiempo y puede zafar del laburo se va allá unos días. Pero esto va para largo, tratemos de hacerle las cosas más fáciles a los brigadistas”.