Zaramay criticó a Coscu a través de Instagram Live y lo tildó de “envidioso”, luego de la reacción del streamer argentino quien tuvo algunas opiniones negativas hacia él en el beef con L-Gante.

//Mirá también: Quién es Chucky73, el protagonista de la BZRP Music Sessions #43

¿Qué opino de Coscu? Cosculluela de Puerto Rico es el malianteo más duro de Puerto Rico y de Coscu, del streamer de acá, que es un envidioso ¿Qué voy a pensar”, dijo Zaramay ante la consulta de un seguidor.

Zaramay contra Coscu. Zaramay

Y agregó: “Cuando se revelan tus propios fans es cuando se acabó la mentira. Volvió a tirar mierda, de cuando yo estuve preso y después soy yo el desubicado”.

//Mirá también: El mánager de L-Gante y la pelea con Zaramay: el motivo por el que no se fueron a las manos en España

Es que Coscu, en el momento en el que reaccionó a la tiradera de Zaramay a L-Gante, se detuvo en varias oportunidades para criticar algunas de las barras del representante del malianteo.

“Preso con los narcos pero vos por no llevar barbijo. No puede frontear de nada porque estuvo preso por pelotudo”, opinó el streamer, haciendo referencia a que Zara estuvo preso por fotografiarse con armas de fuego, mientras que el cantante de cumbia por alterar el orden público en la pandemia y no ponerse tapabocas.

Por último, con respecto al saludo de Anuel a L-Gante, Coscu planteó irónicamente: “¿A él lo conoce?”. Esto se debe a que Zaramay cuestionó en la Freestyle Session #14 lo genuino de ese saludo.