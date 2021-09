Zaramay aseguró que Bizarrap le “debe” un tema para su canal de YouTube y solicitó que le envíe una pista, al ser consultado sobre su relación con el productor musical.

“No sé si una session nueva pero me debe una para mi canal. Si me quiere enviar una pista, yo acá estoy; él sabe lo que yo hago y más si me pongo un traje”, dijo Zaramay en referencia al look que usó para la BZRP Music Sessions #31.

En una entrevista con Onehits tv, el cantante argentino de malianteo se refirió también a la relación con Bizarrap: “Me respondió una historia, creo que cero resentimiento de ambas partes, está todo bien. Aparte con Chucky73 tengo una canción”.

Cabe recordar que, hace aproximadamente tres meses, Zaramay había señalado a Bizarrap por no publicar la session que hicieron juntos, que en ese entonces había superado las 100 millones de vistas, y no compartirla como sí lo hace con otros artistas que grabaron con el productor musical argentino.

“El Biza traicionó a la mafia, compartió todas las sesiones que pasaron las 100 millones y de la mía no compartió nada, ni un mensaje me envió. Biza está re dolido, se portó mal”, había expresado en una nota con el canal de Twitch “No friend zone”.