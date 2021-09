Sin dudas L-Gante es uno de los artistas del momento. El joven cantante no para de cosechar éxitos y en esta oportunidad compartió con sus seguidores el importante logro de haber alcanzado millones de reproducciones a tan solo tres semanas del estreno de “Malianteo 420 (vol. 2)″.

Este viernes Elián Valenzuela publicó una historia en su cuenta de Instagram es la que celebró haber superado las 20 millones de reproducciones de “Malianteo 420″ en YouTube. “20 millones que contento estoy! Gracias. No me comparen más”, escribió en el breve video. Y agregó: “Todavía no salimos de la tendencia”.

Por otro lado, el cantante anoche estuvo como invitado en el estudio de LN+ en un mano a mano con Eduardo Feinmann. En la entrevista, el cantante habló de su vida, del presente y el futuro. La charla tuvo momentos muy divertidos, incluso acordaron comer pollo al disco y guiso de arroz en la casa de la mamá del músico.

L-Gante mano a mano con Feimann. Captura del vivo.

Además el joven fanático del Pity Álvarez y el Indio Solari, se reconoció como “cumbiero 420″ y desmintió ser trapero o freestyler. “No sé cantar, te lo reconozco y me lo reconozco yo mismo. Voy a empezar a ir a clases de canto para quizás el día de mañana ser un gran artista”, completó.