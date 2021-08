L-Gante se convirtió en uno de los músicos más influyentes de la cumbia local. El joven cantante volvió de una exitosa gira por México, y ahora se encuentra en Tucumán para brindar distintos shows en esa provincia.

L-Gante (Instagram)

Por estos días, el cantante de cumbia se está presentando en Tucumán y como era de esperar, el público lo recibió como a una estrella. Sin embargo, en las últimas horas Elián Valenzuela grabó dos historias de Instagram en las que explicó porqué no pudo terminar su último show.

“Volvimos a la gira y como siempre alguna pasa, en el show de hoy se me cortaron el sonido como tres veces por el alboroto de la gente y se me inundó el escenario y no pudimos seguir”, comenzó contando el artista.

“Canté cuatro temitas y tres fueron hasta la mitad porque me cortaban porque no me podían controlar a la gente, la gente estaba bien piola. Si llegan a ver al L-Gante hay hacerla más o menos piola porque me quedo con las ganas yo y y la gente”, concluyó.

Por otro lado, hace una semana el cantante de cumbia 420 denunció a través de su cuenta de Instagram que se sintió discriminado por parte de los responsables de un conocido teatro en Tucumán por impedirle tocar ahí.

“Tucumán turros quién me ayuda. Cuál es la competencia directa del teatro Mercedes Sosa. Porque hace rato que quiero hacer mi show ahí para mí público de todas las edades y se están haciendo los locos. Les pinta la discriminación musical en el 2021”, fue el texto que subió el cantante a su cuenta y que disparó la polémica.

Finalmente el show no se llevó a cabo en ese espacio pero el responsable del mismo aseguró que todo se trataba de una cuestión de agenda.