Ysy A pidió disculpas por sus dichos en GEBA luego de que sus fans cantaran “el que no salta es un inglés”

Durante su show en GEBA este fin de semana los fanáticos de Ysy A comenzaron a cantar “el que no salta es un inglés”. Como en otras ocasiones, el rapero argentino pidió que se detengan. El video del momento en el que el artista enfrenta a su público se volvió viral en Twitter y explotaron los comentarios acusándolo de “cipayo”.

No es la primera vez que Ysy A enfrente a sus fans mientras corean el clásico canto futbolero. Esta vez, el autor de “Cómo chilla ella” decidió dar un fuerte mensaje a la audicia: “Yo soy re patriota y re argentino, pero no estoy ni ahí con la discriminación a gente por ser de otros países.”

“Yo no voy a discriminar a alguien porque sea inglés, chileno, estadounidense, brasilero, aguante todos nosotros” agregó y luego sentenció: “En mi show no se va a discriminar a nadie por ser de otros países ¿se entiende?”

El video de Ysy enojado comenzó a circular a través de redes sociales como Twitter y TikTok, y rápidamente generó un sin fin de comentarios por parte de los usuarios. A raíz de la repercusión el cantante salió a hablar sobre lo sucedido y a pedir disculpas.

Las disculpas de Ysy A por sus dichos en GEBA

“Ayer en GEBA se produjo una situación de la cual me arrepiento y quiero pedir perdón por mi enojo y reacción desmedida” dijo Ysy A en el principio de su comunicado.

Luego, explicó lo que sucedió antes de que estallara enojado: “En un momento me tiraron una bandera de Brasil, yo la levanté y pregunté quien había venido a verme desde ese país. En ese momento arrancaron los típicos cánticos de fútbol, y yo al no entender si estaban burlándose de un fan brasileño que vino a verme, y para evitar alguna situación conflictiva, reaccioné de una manera totalmente equivocada e inoportuna por la cual me quiero disculpar.”

El pedido de disculpas de Ysy A Foto: Instagram

También sostuvo que “como artista mi mensaje siempre fue resaltar lo hermoso que tiene ser argentino y lo orgulloso que yo me siento de serlo” aunque señaló: “Pero nunca de rivalizar contra personas de otras nacionalidades.”

Por último, aseguró que “claramente la palabra discriminación no fue la correcta” y pidió perdón a quienes se hayan sentido ofendidos y a quienes malinterpretaron sus palabras.