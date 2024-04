Young Miko lanzó su álbum Att. con grandes colaboraciones

Young Miko es una cantante puertorriqueña de 26 años, que comenzó su carrera en 2019 y en 2021 lanzó su primera canción oficial. Desde entonces, empezó a ganar popularidad y reconocimiento muy rápido, hasta que en 2023 hizo su gran despegue a la fama internacional con millones de reproducciones en todo el mundo.

Hasta el momento, Young Miko tenía un álbum de estudio, Trap Kitty, lanzado en julio de 2022, y también múltiples colaboraciones con artistas de todo el mundo como, Bad Bunny, Nicki Nicole, Cazzu, Feid y Bad Gyal, y este 2024 lo comenzó con la BZRP Music Session 58.

Young Miko recibió el 2024 con la Bizarrap Music Session 58

Casi dos años más tarde, Young Miko lanzó un nuevo álbum de estudio, Att., un disco que marca su presencia dentro del género urbano, pero a la vez con influencias y géneros muy diversos a través de las canciones como solista y las colaboraciones.

“El disco se empezó hace dos años, entonces hablé de muchos heartbreaks, de muchas experiencias que me pasaron por primera vez, de cosas que resumí en 45 minutos lo que me ha pasado en estos dos años. Cosas que me han pasado de chiquita también. Fue bastante challenging”, dijo Miko en una entrevista con Billboard sobre su nuevo álbum.

Att., el nuevo álbum de Young Miko Foto: Prensa Young Miko

Es decir, las 16 canciones que tiene el álbum son muy personales, ya que Miko habló de sus vivencias no solo dentro de su carrera como artista, sino desde los primeros momentos de su vida. También, habló sobre amor y mandó dedicatorias a mujeres.

El debut del nuevo álbum de Young Miko

El tracklist y las colaboraciones de Att., el nuevo álbum de Young Miko

Previo al lanzamiento de Att., el nuevo álbum de Young Miko, habían salido tres sencillos: “ID” junto a Jowell & Randy, “Curita” y “Wiggy”. El álbum cuenta con seis artistas invitados, Feid en “Offline”, Dei V en “Ay mami”, Villano Antillano en “Madre” y Elena Rose en “No quiero pelear”.

Las canciones que completan el álbum son: “Rookie of the year”, “Arcoíris”, “Tamagotchi”, “Fuck TMZ”, “Princess peach” con videoclip con 1.9 millones de reproducciones en YouTube, “En la pichi interlude”, “Tres tristes tragos”, “Oye ma”, y “Pinot grigio”.

El álbum es un éxito en plataformas digitales y sus primeros días ya posee más de 300 millones de reproducciones en Spotify, y en YouTube todas las canciones tienen más de 150.000 visualizaciones y otras más de 250.000. Además, Young Miko hará su debut en Coachella a finales de este mes, presentándose el 12 y 19 de abril, y presentando oficialmente su nuevo álbum.