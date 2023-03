Quién es Villano Antillano, la rapera trans que la rompió con Bizarrap y llega al Lollapalooza

Con el Lollapalooza Argentina 2023 ya por comenzar, muchos aprovechan la ocasión para hacer los “deberes” y escuchar algunos de aquellos artistas que aún no conocen y pueden ser la sorpresa del festival. En esta ocasión, el festival se celebrará el 17, 18 y 19 del corriente mes, en el Hipódromo de San Isidro, con una fuerte presencia del género urbano. Y entre los exponentes de esta movida que desembarcarán en el país está Villano Antillano, de lo más destacado de la primera fecha.

La rapera transgénero, nacida en Puerto Rico, llega al país a patear el tablero. Muchos la conocieron por primera vez por la BZRP Music Sessions Vol. 51, protagonizando una de las sesiones más célebres de la saga de Bizarrap. Pero hay mucha más historia detrás de esta nueva estrella que ya se ha convertido en toda una referente de la comunidad LGBT.

Bizarrap y Villano Antillano lanzaron la sesión 51. Foto: Instagram

Quién es Villano Antillano, la rapera que vino a romper la escena

Desde Puerto Rico emerge Villano Antillano. Lo suyo es un nombre artístico a medias: en su documento figura como Villana Santiago Pacheco, y desde finales del año pasado está transicionando. Viene de estrenar su muy esperado La Sustancia X, su primer disco, en el cual en clave sonido urbano abraza el empoderamiento y la lucha.

Villana nació en Bayamón un 27 de marzo de 1995. La rapera, cantante y compositora saltó a la fama mundial en 2022 tras lanzar su colaboración junto a Bizarrap, la cual logró posicionarse en el puesto 11 del Argentina Hot 100 y el 12 en el Spain Songs de Billboard. Aún más logros: fue la primera artista transgénro en entrar en la Top 50: Global de Spotify.

Villano Antillano Foto: web

Desde temprana edad mostró interés por la música, aunque sus primeros referentes musicales podrán sorprender a más de uno ya que Villana destaca como influencias tempranas a artistas como Rubén Blades, muy distintos a su música. Su carrera musical comenzó en el año 2019 con la publicación de su EP Tiranía, en el cual ya comienza a retrar su realidad en temas que abordan problemáticas como los prejuicios y estereotipos hacia las personas trans y LGBT.

Desde entonces, la carrera de Villana ha estado en ascenso. Publica música regularmente no solo como solista sino también colaborando con otros artistas del ámbito musical latinoamericano y la música urbana como Young Miko y Rainao. En sus letras, la lucha se hace presente con mensajes en contra del machismo y la homofobia que aún se hacen presente en la música urbana.

Cómo se dio la colaboración con Bizarrap

Junio de 2022 marcaría un antes y después en la carrera de la Villana al lanzar «Villano Antillano: Bzrp Music Sessions, Vol. 51» junto a Bizarrap. La canción la catapultó a la fama, a la par que terminó de coronar al productor argentino, que venía de sacar entre ese año y el 2021 algunas de sus más célebres sesiones, como la de L-Gante, la de Residente y la de Snow tha Product.

Además de alcanzar un enorme éxito en Argentina y España, alcanzó notables posiciones en otros rankings de habla hispana como el de Colombia, el de México y el de Perú. ¿Pero cómo se dio esta colaboración, la cual llegó en un punto donde Villano Antillano todavía no era un nombre popular en la escena por fuera de su Puerto Rico natal?

“Fue una experiencia bien bonita y pienso que fue bien simple. Esto es lo que es, esto es lo que estamos haciendo. Yo no puse en duda su capacidad increíble de productor y él no puso en duda mi capacidad increíble como rapera. No nos perdimos en los detalles y nunca se habló de mi identidad de género y de lo que se podía significar, ni nada”, contó Villana en una entrevista a Telam a principios de este año.

Villano Antillano Foto: web

El encuentro tuvo lugar en el mítico estudio que Gonzalo Julián Conde tiene en su casa familiar bonaerense de Ramos Mejía. Para la artista era importante llevar el sonido del house a la sesión: Villana Pacheco contó que fue en las “pistas de baile” donde se encontró con las “primeras mujeres trans” que vio en su vida.