Lollapalooza Argentina 2023 anunció el lineup por día: ¿Qué artista se presenta en cada fecha?

El Lollapalooza Argentina 2023 difundió este jueves el lineup por día. De manera detallada confirmaron en qué fecha se presentará cada artista durante la octava edición del festival en el país. Drake, Rosalía, Billie Eilish y Lil Nas X serán algunos de los encargados de cerrar las tres jornadas que se realizarán los días 17, 18 y 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Luego de un éxito rotundo con los Early Birds, las preventas y los 3 day pass que permiten acceder al festival completo, el Lollapalooza Argentina reveló su grilla por día. A partir de este viernes 14 de octubre se podrán adquirir las entradas individuales a través de la página de All Access.

Festival Lollapalooza 2022

El lineup por día del Lollapalooza Argentina 2023

El viernes 17 de marzo será la gran apertura del festival. El cierre de la primera jornada estará a cargo de Drake y Rosalía. Ese día, además, tocarán Armin Van Buuren, Trueno, Alison Wonderland, Chano, Aurora, Tove Lo, Marilina Bertoldi, Danny Ocean, Cigarettes After Sex, Omar Apollo, Álvaro Díaz, John Summit, Dante Spinetta, Villano Antillano, Young Miko, 100 Gecs, Suki Waterhouse, Guitarricadelafuente, Oscu, Silvestre y la Naranja, The Change, Flaca, Plastilina, An Espil, Paz Carrara, Panther, Guillermo Beresñak y Nani.

El sábado 18 tocarán Jane’s Addiction, The 1975, Jamie Xx, Fred Again, Melanie Martinez, Usted Señalemelo, Mora, Wallows, Sofi Tukker, Yungblud, Purple Disco Machine, Bresh, Catupecu Machu, Ryan Castro, Nafta, Nora En Pure, Elsa y Elmar, Papichamp, Rusowsky, Ralphie Choo, 1915, Kchiporros, Broke Carrey, Delfina Campos, Melanie Williams & El Cabloide, Florian, Angela Torres, Sassyggirl y Friolento.

Para el cierre del domingo 19 contará con los shows de Billie Eilish, Lil Nas X, María Becerra, Claptone, Kali Uchis, Diego Torres, Conan Gray, Rise Against, Dominic Fike, Polo & Pan, Gorgon City, Tokischa, Gera Mx, Callejero Fino, Modest Mouse, Rei, Rojuu, Hot Milk, Muerejoven, Gauchito Club, Odd Mami, Judeline, Connie Isla, Oh!Dulceari, León Cordero, Camilú, Mia Zeta, Soui Uno y Mora Navarro.

Lollapalooza Argentina 2023 anunció el lineup por día: ¿Qué artista se presenta en cada fecha? Foto: Twitter

Precio de las entradas para el Lollapalooza Argentina 2023

Los tickets diarios se podrán conseguir a $20.000 + Service Charge. Con tarjetas Santander American Express se podrán adquirir en hasta 6 cuotas sin interés de $3.333 + Service Charge. También pueden adquirirse con todas las tarjetas bancarias en hasta 24 cuotas con interés. Además, quedan disponibles los últimos abonos a $50.000 + Service Charge.