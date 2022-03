Wos se presentó en el festival Estéreo Picnic realizado en Bogotá, Colombia y revolucionó a la audiencia cuando invitó al freestyler Valles-T al escenario para improvisar juntos. Además, hizo mención al regreso de Paulo Londra y contó qué le pareció “Plan A”.

Durante una entrevista para Los 40 Principales de Colombia, Wos confesó que el freestyle con Valles-T “fue totalmente improvisado”. El autor de “Oscuro Éxtasis” explicó “nos habíamos visto antes pero no habíamos acordado nada y cuando avisé que iba a tirar un freestyle él me mira desde abajo y me dice ‘¿me mando?’”

Además, Wos fue consultado acerca del regreso de Paulo Londra y contó que efectivamente escuchó “Plan A”. “Está bueno que haya vuelto” opinó acerca del cantante cordobés.

“Es lindo para la música, una persona que está tan abocada a eso obviamente que hace bien a toda la escena” sostuvo sobre su colega y agregó que fue “horrible esa situación que tuvo que pasar. Creo que a todos nos pone contentos que esté de nuevo” finalizó.

Wos se presentó frente a 150.000 personas en el Lollapalooza Argentina 2022 y Vive Latino

En el mismo fin de semana, Wos se presentó en dos de los festivales de música más relevantes de América Latina. El rapero argentino estuvo presente nuevamente en el Lollapalooza Argentina y por primera vez llevó su música a Vive Latino, realizado en Ciudad de México.

Una vez más, Wos se apoderó del escenario con una performance contundente y una gran conexión con el público durante su paso por el Lollapalooza Argentina 2022. Junto a su banda completa, integrada por Facundo Yalve (Evlay Beats) en guitarra, Natasha Iurcovich en bajo, Fran Azorai en teclados y Tomas Sainz en batería, el rapero presentó su nuevo álbum “Oscuro Éxtasis” ante más de 70 mil personas en la tarde del viernes.

