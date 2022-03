La nueva y esperada canción de Paulo Londra, “Plan A” continúa rompiendo récords. Esta vez, superó a “La trampa es ley” de Lit Killah y se convirtió en el video más visto en YouTube de un artista argentino en solitario lanzado en el 2022.

En lo que va del año, Lit Killah tenía el récord del videoclip con más visitas, con un total de 47 millones de reproducciones en YouTube. Finalmente, en tan solo una semana de su lanzamiento, Paulo Londra superó esa cifra con su nuevo single “Plan A”.

El videoclip oficial fue publicado el pasado 23 de marzo, un número que caracteriza al cantante cordobés, y en tan solo una semana, alcanzó las 48 millones de reproducciones en la plataforma de videos.

En cambio, “La trampa es ley”, la canción de Lit Killah que causó furor por su sampleo de El Chaqueño Palavecino, logró juntar esa cifra en su primer mes de ser publicada.

Lit Killah y Paulo Londra en el 2021 Foto: Twitter

Lit Killah habló sobre el tema filtrado con Paulo Londra: “Ese es malo, esperen al real”

Lit Killah habló sobre la canción que grabó con Paulo Londra y Kodigo que se filtró. También confesó que tiene otro tema con el músico cordobés que saldrá a la luz próximamente.

“Ese tema que se filtró, como todos saben que se filtró un tema mío con Paulo y con Kodigo, ese tema está re feo gente, es horrible ese tema” confesó Lit Killah en un stream de Twitch.

“Si se filtran temas tan viejos como ese que tiene como tres años es porque nunca iban a salir” agregó. “A mí no me gusta y a los pibes tampoco les gustó” sostuvo y pidió que no lo escuchen.

“O sea no es un mal tema pero podemos hacer cosas mejores” se corrigió y dijo: “Es más, hicimos cosas mejores que ese, así que esperen al real tema. Ese es malo, ese no se escucha, escuchen el piola cuando salga.”