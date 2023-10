Este viernes 27 de octubre, Wos dio el primero de los últimos cuatro shows en el conurbano bonaerense. El rapero argentino se presentó ante 12 mil personas en Morón como parte de la despedida de Oscuro Éxtasis. En medio del clima electoral, sacudió al público con temas como “Canguro”, “Puaj” y “Que se mejoren”, y hasta un freestyle en donde apuntó contra Javier Milei.

Minutos pasadas las 21hs, Wos apareció en el escenario montado sobre el Playón Deportivo de Morón. Detrás de una tela blanca que mostraba su silueta, el artista ganador del Gardel de Oro abrió el show con “Introducción al éxtasis”, la canción que abre su segundo álbum de estudio. Luego, irrumpió junto a su banda y puso a saltar a todos los presentes con “Buitres” y “Luz Delito”.

Durante casi dos horas, hizo un repaso por toda su trayectoria con un extenso setlist de 30 temas, que incluyó éxitos como “Arrancármelo” y “Mirá mamá”, y una contundente puesta en escena. Con una pantalla horizontal sobre el escenario, el músico apostó por mostrar su lado más teatral: sorprendió con su performance, compuesta por pasos de baile coreografiados con sus colegas, y hasta mostró su faceta actoral.

Wos despidió Oscuro Éxtasis en Morón: cantos contra Milei y Nicki Nicole como invitada de lujo Foto: Irish Suarez

Además, para sorpresa del público, Nicki Nicole fue la invitada especial de la noche. La cantante rosarina subió al escenario para cantar “Cambiando la piel” en el segmento funk de la velada. Por otra parte, también sonaron por primera vez en el país “Descartable” y “Morfeo”, los dos adelantos de su próximo álbum.

Wos apuntó contra Milei, Macri y Bullrich durante su show en Morón

En medio del clima electoral, Wos no titubeó y se animó a mostrar su lado más politizado. Promediando la noche, el artista se dirigió a su público para decir unas palabras, en especial para los más jóvenes, acerca de la actualidad del país. “Siempre se debe construir con amor, esa que sea la base”, sostuvo. “Aguante Argentina y espero que los que odian el país que se recontra mejoren”, agregó antes de continuar con su repertorio.

Sin dudas, uno de los momentos más icónicos de la noche fue cuando sonó el ya clásico hit “Canguro”, el cual comenzó con una aclaración en pantalla gigante que decía “cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia” y una actuación detrás de escena donde el propio artista apareció en el papel de político, manejado como una marioneta. El público, por su parte, acompañó con el famoso canto “el que no salta vota a Milei”.

La euforia se mantuvo durante el momento del freestyle. Como en tantas otras ocasiones, el rapero mostró su parte más combativa y causó furor con su improvisación, en especial cuando soltó: “yo no soy falso león, no rancheo con los gatos ni me abrazo a un pato”, haciendo alusión a los apodos del candidato a Presidente, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Frase que causó una gran repercusión y polémica horas más tarde en las redes sociales.