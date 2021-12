El 9 de diciembre de 2018 quedó grabado en la memoria de Wos. No solo porque se consagró campeón en la Final Internacional de Red Bull Batalla De Los Gallos. También porque se perdió el partido de River y Boca en la mítica final de la Copa Libertadores, disputada en Madrid.

Durante la entrevista en Caja Negra, Wosito contó una anécdota de esa fecha tan especial. “El momento más feliz de tu vida, me imagino, que habrá sido la final en Madrid” comentó Julio Leiva mientras hablaban del fanatismo por el fútbol. “Estaba ganando la Internacional” respondió Wos, apenado.

El freestyler hincha de River se perdió de ver campeón a su equipo debido a que ambas competiciones se realizaron casi al mismo tiempo. Es más, la Final Internacional de Red Bull se retrasó porque se jugaba el superclásico.

“Me acuerdo que fue horrible la noticia porque primero yo quería ver esa final y además retrasaron la competencia” recordó el músico. “La final fue a las 12 del mediodía y yo no me levantaba nunca a esa hora. O sea, nunca competís a las 12 del mediodía. Era rarísimo. Las competencias son a la tarde-noche. Encima los nervios...” confesó.

Al finalizar el evento, “me acuerdo que fuimos todos a festejar a mi casa y vimos el partido River-Boca y yo no entendía nada” explicó el músico. “Estaba en un estado de adrenalina. Como que veía la pantalla pero no entendía lo que estaba sucediendo” detalló.

“Estaban todos locos, extasiados, y cantando ‘dale campeón’ porque había ganado y después ‘dale campeón’ de vuelta, y yo decía ‘mátenme, no entiendo nada’” confesó entre risas. “Básicamente no lo viví ese día. Lo tengo ahí, borroso” finalizó su relato.