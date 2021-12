Klan ya se encuentra en Chile para la gran Final Internacional de Red Bull Batalla De Los Gallos 2021 que se realizará este sábado 11 de diciembre. El campeón argentino se tomó un momento para agradecerle a su público el apoyo.

Durante la noche del domingo pasado, el freestyler interactuó con sus seguidores a través de Instagram. “Estoy leyendo mensajes re lindos” comenzó diciendo en sus historias. “Me hacen sentir que estoy con todos ustedes acá” agregó mientras se lo veía cerca de una lujosa piscina del hotel donde se hospeda.

“Sigan mandando ese amor que a mí me re sirve, me nutre, me alimenta. Muchísimas gracias” confesó. Con los ojos llorosos volvió a agradecer el cariño: “Es super emocionante, estoy recargado de amor. Son unos capos”

“Es muy loco estar hablando con todos ustedes, escribirles, responderles, escuchar sus audios” recalcó. “Hacen que este momento sea más especial de lo que ya es”, dijo emocionado.

Klan, el campeón de la Red Bull Argentina.

“Ustedes se encargan de recordarme lo larga que fue esta búsqueda y todo lo que representa. Y lo que yo significo para ustedes, así que quiero que sepan lo que significan para mí, de verdad” explicó el rapero. “, explicó el rapero. Tras participar en 8 finales nacionales, finalmente Klan se coronó campeón este año y este fin de semana será el representante argentino en la Final Internacional.