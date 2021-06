Desde adolescente, Wolty transforma dolor en canciones. De hecho, ese sentimiento fue el que lo empujó a meterle tinta al papel y escupir barras frente a un micrófono para llegar a ser hoy uno de los raperos más influyentes.

Ya con la mochila cargada de experiencias y con varios temas bajo el brazo, Wolty no deja de soñar y es por eso que aún tiene en mente continuar con la saga musical que lanzó y que comenzó con “Martes 13″, como si fuese una serie de Netflix que todos esperan.

En una charla con Vía Urbano, el rapero no sólo contó lo que tiene en mente para lanzar en los próximos meses sino que también repasó cuáles fueron sus primeros pasos, que tocan de cerca a su familia y amigos.

“Empecé a rapear porque me sentía mal; no me gustaba lo que estaba viviendo y no me parecían justas ciertas cosas. Entonces siempre que me siento muy mal o que tengo angustia, el rap es lo que me sana. Es mi forma de canalizar”, explicó Wolty.

Y detalló el detrás de su primera canción: “Fue porque en ese momento tenía un amigo que era cleptómano; de repente le falto la compu a mi viejo, me peleé con toda mi familia y después me terminé enterando. Todo ese malestar me sirvió como inspiración para hacer mi primera canción”.

Sobre la continuidad de la saga, Wolty cuenta que piensa darle un cierre y anticipó: “Pienso seguirla, me estoy quemando sobre cómo hacerla, pero quiero cerrar la semana”.

A su vez, reveló que tiene en carpeta 14 canciones y que la idea es “sacar dos temas por mes”, aunque avisó entre risas: “Quizás me cebo y meto tres”

Los referentes del trap, rap y freestyle

A la hora de jugársela por los exponentes de cada género, Wolty no titubeó: “En el rap el que mejor se mueve es el Acru: impecable, exquisita carrera. Dtoke me parece imbajable y admiro esa actitud y perseverancia; vinieron los nuevos y sigue estando, me parece una locura”.

Mientras que al referirse al trap, dijo que “hay millones” pero sostuvo que el “uno” es Paulo Londra pese a que “lo tienen guardado” por el problema legal que tiene con Big Ligas que no le permite sacar música.

La fama

Por último, habló de la popularidad repentina que adquieren los artistas y opinó: “La fama te vuela la cabeza, es muy difícil de manejar. Todo el mundo te mira diferente, si no estés fuerte mentalmente y no tenés una cordura es muy fácil derrapar”.

Justo este jueves se armó una polémica en torno a Zaramay, quien se sonó la nariz con un billete de 500 pesos, lo que generó polémica en las redes sociales.

“Aprendí a no opinar tanto de los demás. Yo tengo ganas de hacer música y que no me jodan”, cerró.