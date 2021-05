José Malta se convirtió en uno de los hombres que le da vida a los videoclip de los artistas más pegados del trap, que suelen ser tendencia en las distintas plataformas. En 2018, se metió de lleno en la cultura urbana y , en poco tiempo, pasó a trabajar con figuras como Duki, Khea, María Becerra, Cazzu, Wolty y Sony, entre otros.

En una entrevista con Vía Urbano, el dueño de Malta Producciones -funciona desde 1985- cuenta los detalles de los videoclip y revela los secretos que hay detrás de las producciones que hacen millones de vistas en YouTube. De hecho, viene de participar en el éxito de “Te necesito”, el video de Khea y María Becerra, puntualmente en la recreación del choque que sufre el trapero.

“Siempre nuestro laburo se basó en hacer escenas con vehículos, haciendo armado de escenas de riesgo. Pero hacemos producción general, empezamos con el trap, rap y hip hop hace unos tres años”, explica Malta, cuyo papá también hacía producciones de obras de teatro y televisión.

Malta padre e hijo en una producción para televisión. Malta

Pero Malta no es alguien que surgió de un momento para el otro sino que viene de una basta experiencia ligada a la producción. Es que estuvo y está asociado a la televisión, pero en el último tiempo le picó el bichito del trap y rap.

“Estuve laburando para algunos videoclip y les faltaban cosas que yo conocía. Desde entonces, ofrecí más servicios y me fui metiendo”, dice el productor, que también es manager del rapero Wolty, de freestylers como Dybbuk y G5, y de la actriz Pamela Ponce.

José Luis Malta y Wolty. José Luis Malta y Wolty.

En ese sentido, reconoce que fue gracias a Wolty que se metió con la música urbana. Todo empezó con una ayuda -sin cobrar- para una producción del artista de trap y luego hicieron más trabajos hasta que todo eso llevo a que el vínculo no sólo sea de amistad sino también laboral.

“Al empezar a hacer los videos de Wolty, me empecé a hacer más visible en el ambiente. A mí Facundo Ballve me llamó para el video de Khea para una escena en la que necesitaba volar un auto y, por eso, llevamos torres de agua, el fuego, los vehículos, máquina de humo y la gente para poder lograr lo que el director quiere”, explica sobre el trabajo que realizaron con su productora en “Te necesito”, canción de Khea y María Becerra.

José Malta junto a Khea y María Becerra en el rodaje de "Te necesito": Malta

Asimismo, Malta reconoce que fue el video que más disfrutó y en el que más se destacó la labor de su equipo de trabajo, del que se muestra agradecido especialmente con Cristina Pérez y Gustavo Carozzo. Además, participó en producciones para Kodigo (”Flow”), Cazzu (”Mucha data”), Duki (”Fornai”), Tini Stoessel (”Ya no me llames”), entre otros.

Batallas de freestyle online

Por otra parte, Malta no sólo hace del trap un trabajo sino que también es algo que terminó conquistándolo durante la cuarentena. En los primeros meses del aislamiento por el coronavirus, se propuso hacer entrevistas en vivo a nuevos talentos del rap y freestyle y terminó metiéndose en una mundo que tiempo atrás era completamente ajeno.

“Empecé a entrevistar pibes el primer día de la pandemia y me llamaron de Argenrap, me metí ahí y comencé a hacerme conocido en ese mundo y seguí ese camino”, dice el productor que hizo alrededor de 200 reportajes durante la cuarentena.

También hace batallas de freestyle desde su cuenta de Instagram, donde hay premios para los ganadores, y es host de competencias, lo que le permitió aparecer más en pantalla y así ser más reconocido en el mundillo del rap.

“Voy a estar conduciendo una competencia para la cuenta de Puma. Me gusta, me resulta raro que la gente me conozca”, cierra.