Nicki Nicole anunció que salió el juego sobre su tema “No toque mi naik”, en el que también aparece Lunay. La rapera argentina lo compartió a través de Instagram e invitó a que sus seguidores puedan jugarlo.

El juego de Nicki Nicole consiste en esquivar autos y camiones, y recoger el dinero en el camino. Según el instructivo, la idea es que “No toque mi naik”, tema que suena mientras uno avanza en la carretera.

El nuevo juego de Nicki Nicole. Spotify | Nicki Nicole

El tema que la rapera argentina comparte con Lunay continúa siendo furor, pese a que se lanzó hace más de un mes. En YouTube ya superó las 18 millones de vistas.

Además, hay que recordar que “No toque mi naik” fue uno de los temas con los que Nicki Nicole se presentó en el show de Jimmy Fallon, siendo la primera argentina en pisar ese programa. También, cantó “Wapo traketero”.

En tanto, la rosarina de 20 años viene de dar una nota con un medio peruano en la que se refirió al crecimiento del género urbano en el mundo musical y aclaró que todavía “hay mucho prejuicio, a pesar de su importancia” en la escena.

“Yo creo que la música urbana va a seguir creciendo y evolucionando. Sin embargo, a pesar de su importancia, hay mucho prejuicio en torno al género, es terrible, hay mucha gente que no se toma el tiempo para escuchar lo que uno está haciendo. Entiendo que no te pueda gustar, pero me molesta que juzguen algo que no escuchaste y que encima lo odien”, había manifestado.