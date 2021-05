Nicki Nicole se refirió al crecimiento del género urbano en el mundo musical, aunque aclaró que todavía “hay mucho prejuicio, a pesar de su importancia” en la escena. Asimismo, habló de los premios que recibió.

“Yo creo que la música urbana va a seguir creciendo y evolucionando. Sin embargo, a pesar de su importancia, hay mucho prejuicio en torno al género, es terrible, hay mucha gente que no se toma el tiempo para escuchar lo que uno está haciendo. Entiendo que no te pueda gustar, pero me molesta que juzguen algo que no escuchaste y que encima lo odien”, dijo Nicki Nicole en una entrevista con Diario Correo de Perú.

Nicki Nicole en el programa de Jimmy Fallon. Nicki Nicole

Al ser consultada sobre su manera de trabajar, la cantante argentina de 20 años explicó sus formas a la hora de componer: “Lo hago sola y me gusta siempre estar en un plan descontracturado a la hora de crear, me cuesta mucho decir: ‘Hoy día voy a hacer una canción sobre tal cosa’. Siento que al llegar al estudio me limito y no sale nada. Cuando mejor trabajo es cuando lo hago sin obligación.

Y agregó: “Yo pedí libertad (al firmar con Sony), yo creo que soy lo que soy en base a lo que represento y lo que represento es ser yo misma al cien por ciento. El día que yo quiera ser otra persona, sonar como otra cantante de moda, primero que el público lo va a notar y segundo, yo no voy a ser feliz”.

Con respecto a los galardones durante su carrera, la rosarina se llevó el premio Lo Nuestro 2020 como “Artista Femenina Revelación” y fue nominada al Latin Grammy como “Mejor Artista Nuevo”.

“Que me tengan en cuenta para estos premios en tan poco tiempo de carrera fue muy valioso para mí. Eso me da a entender que hay gente que me está viendo y me toma en cuenta. Esos reconocimientos me hacen sentir muy bien”, contó.

Gracias a sus éxitos, como “Wapo Traketero”, “Colocao” y “No Toque Mi Naik”, Nicki Nicole fue invitada al show de Jimmy Fallon, donde tocó dos de esos hits. Lo cierto es que la cantante fue la primera argentina en pisar ese programa, que es el más visto de Estados Unidos.