María Becerra salió a aclarar la polémica que se desató con Paulo Londra, luego de que publicara una foto con Ovy on the drums, quien forma parte de Big Ligas. Es que el cantante cordobés justamente no puede sacar música desde hace dos años por un problema legal con ese sello.

//Mirá también: Sony anunció que lanza su nuevo álbum a fin de año

La primera reacción en redes sociales fue de sorpresa, debido a que María Becerra siempre estuvo del lado de Paulo Londra. Tras la publicación con Ovy y debido al revuelo, la artista argentina de trap tuvo que exponer su postura.

“Por todo lo que está pasando me siento con la responsabilidad de aclarar la situación. Se cae de maduro que yo quiero que Paulo pueda volver a sacar música. Es lo que todos queremos y estamos esperando hace 2 años, eso es obvio y siento que no es necesario salir a aclararlo. Ojalá toda esta situación se destrabe y él sea feliz nuevamente haciendo lo que ama”, escribió María Becerra en sus redes sociales.

El descargo de María Becerra por la polémica con Paulo Londra. (Twitter) Twitter | María Becerra

Y agregó: “Fui al estudio a grabar con un artista y un productor una de las 20 canciones que hice en mi viaje. Al igual que con otros 15 productores. No me estoy asociando ni firmando con ninguna empresa ni con nadie. Fui a hacer música, nada más. Pido disculpas si ofendí a alguien, no era mi intención. Lo siento mucho”.

El descargo de María Becerra por la polémica con Paulo Londra. (Twitter) Twitter | María Becerra

Es que Paulo Londra dejó de sacar nuevo temas de un momento para el otro y la noticia generó impacto por su repercusión no sólo a nivel nacional sino también internacional.

Es que el cantante argentino tuvo un conflicto legal con su exproductora Big Ligas, debido a que firmó un contrato con una cláusula que le impide sacar música hasta 2025. En ese sentido, el artista de 23 años había manifestado que sufrió un engaño.

//Mirá también: J Balvin sobre los artistas argentinos: “Me encanta Trueno”

Al siguiente día de ‘Condenado Para El Millón’, tema que sacamos porque queríamos mostrar hasta donde íbamos a llegar, Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes y entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa”, explicó en un descargo.

Duki defendió a María Becerra

A través de sus redes sociales, Duki se hizo eco de la situación y defendió a María Becerra luego de la polémica con Paulo Londra.

“Nadie puede juzgarla por sus decisiones laborales, es su cuerpo su vida su decisión. Ella no está en el colegio secundario haciendo amistades, está TRABAJANDO”, escribió Duki en Twitter.

A su vez, el trapero argentino aclaró que “eso implica que uno a veces no elige todas las personas con las que trata”.