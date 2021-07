Frijo anunció este lunes que no se retira de la música y que vuelve para convertirse en el “número 1″ de la escena argentina del trap.

“Les quiero comentar y agradecer tanto amor en las buenas y en las malas. Le quiero agradecer especialmente a Oky y Tuli, a Paulo (Londra)... Nos vemos en Montevideo dentro de poco, después voy a recorrer España. Voy a volver para ser el número 1″, dijo Frijo en su cuenta de Instagram.

El cantante de trap había confirmado la semana pasada que abandonaba la música para siempre, debido a que no estaba conforme con la devolución que recibía su material. Pero dio marcha atrás y aclaró que se debió a un comentario de alguien a quien consideraba cercano.

“El drogadicto, depresivo tiene valores y es una persona sincera, lograste que despierte eso que no quería. Ahora si nos vemos en los Grammy, que hable el tiempo y la música. No me nombres y si me nombras que no sea un speach. A pesar de todo te quiero pero voy a dejarte fuera”, manifestó Frijo.

Si bien se especulaba que la indirecta era para Duki, quien le envío un mensaje con buenas vibras, parece que fue para Ca7riel, quien en Instagram le escribió: “Bueno pero no te creemos más nada”.

El mensaje de Duki para Frijo

Duki habló del retiro de Frijo y dijo que sabe que “él ama la música con toda su vida”, antes de que el cantante de trap anunciara que no se retira.

“Creo que está pasando por un momento difícil y necesita salir para adelante, que toda la gente que lo quiere lo acompañe. Ojalá salga adelante, para mí es una bestia, tiene mucho talento. Lo quiero mucho, lo conozco desde que tenemos 17 años mas o menos, fuimos al colegio juntos, pasamos 20.000 cosas juntos”, manifestó Duko a través de un vivo por Instagram.

Y agregó: “Lo que más quiero es verlo bien. Yo también tuve momentos que estuve muy mal, muy apagado, que no encontraba mi rumbo y ahora estoy en el mejor momento de mi vida y estoy brillando; yo se que es posible salir de esto y yo se que el es una bestia”.