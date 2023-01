Una novia bailó al ritmo de La Joaqui en su casamiento y se volvió viral en TikTok

La Joaqui se convirtió en todo un fenómeno musical y sus hits no paran de sonar en todos lados. Desde boliches hasta fiestas de egresados e, incluso, en casamientos. Es que los temas de la cantante marplatense mezclan el contagioso sonido de cumbia RKT con letras pegadizas. Así es como una novia eligió bailar al ritmo de “Mission 08″ en plena boda y se volvió viral en TikTok.

Antes de arrojar el ramo de flores, la joven sorprendió a los invitados de su casamiento con un llamativo baile. Al ritmo de la canción de La joaqui, la novia se lució con su perreo frente a las mujeres que esperaban atrapar el preciado objeto.

El momento fue capturado por la wedding planner, Pame Higa, quien lo subió a su cuenta de TikTok y rápidamente se volvió viral. El video superó las 12 millones de reproducciones y los 1.7 millones de ‘me gusta’.

Así como también recibió miles de comentarios de los usuarios quienes dejaron sus divertidos mensajes. “que ganas de casarme solo por la fiesta JAJSJA”, “en mi boda sonará la joaqui” y “Si no me caso así, no quiero” fueron algunas de las reacciones del público.

La Joaqui, un fenómeno de masas

Durante el 2022, La Joaqui no paró de acumular reproducciones en las plataformas de streaming. Con éxitos como “Butakera”, “38″, “Mañosa” y “Dos Besitos” se convirtió en una de las artistas argentinas más escuchadas en Spotify y YouTube.

Recientemente, ha estrenado el videoclip de “Traidora”, su último corte de su álbum “Barbie Copiloto” y ya acumula más de 5 millones de visitas.