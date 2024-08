“Un infierno”: Cazzu habló por primera vez, tras el casamiento de Christian Nodal y Ángela Aguilar

En los últimos meses, Cazzu estuvo en el foco de las noticias, ya que el 23 de mayo anunció su separación de Christian Nodal, el padre de su hija de 11 meses. Al poco tiempo, el mexicano comenzó una relación con Ángela Aguilar y el pasado 24 de julio se casaron.

La primera vez que Cazzu se pronunció al respecto de la polémica de Christian Nodal y Ángela Aguilar fue el 14 de junio, y en dicho momento comentó: “Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo, mientras todo se calma allá afuera”.

Tras el reciente casamiento de su expareja y padre de su hija, Cazzu se presentó en “Esto es ¡FA!”, el programa de música y con temáticas especiales de Mex Urtizberea, y allí no solo cantó “Como la flor” de Selena Quintanilla, sino que también habló de redes sociales, el tema de la entrevista.

Qué dijo Cazzu, tras el casamiento de Christian Nodal y Ángela Aguilar

En la entrevista, Cazzu explicó: “Yo hace dos meses, no tengo mis redes sociales en mi celular, y estoy aquí, hablando con ustedes, y estoy bien. Yo trato de tener la mejor relación posible con todo, particularmente con las redes sociales. Es un trabajo, y si a veces no hay un discurso continuo, a nosotros nos genera ansiedad de comprobarla a la gente quiénes somos realmente, y es una imposibilidad”.

“Yo no tengo una relación tóxica con las redes sociales, yo no tengo notificaciones, yo no me entero si alguien me habla. Ahora, saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y ni siquiera quiero que me salte una chispa. Entonces, dije: ‘No voy a tener la posibilidad de confundirme de botón’”, confesó Cazzu sobre la decisión de alejarse de las redes.

Frente a eso, explicó: “Pero, realmente, no me atormentan y esa fue la responsabilidad que tuve y el trabajo que hice. Empezando por entender que hay un montón de gente que no importa lo que hagas, no le gusta y te odia, y mañana te ama…”.

Dentro de este contexto, Cazzu dejo ver que se está dedicando a su hija, Inti, que el próximo 14 de septiembre cumplirá su primer año. “Yo hace un año que no saco un disco ni música, yo no hago nada. Yo estoy en mi casa, tejo y estoy haciendo un libro silencioso de pañolenci para mi hija”, resaltó entre risas la trapera.