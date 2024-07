Christian Nodal y Ángela Aguilar se habrían casado en secreto

Christian Nodal y Ángela Aguilar fueron unas las parejas más sorpresivas de este 2024. A solo un mes de culminar su relación con Cazzu, el cantante mexicano decidió intentar nuevamente con Aguilar, una amiga de muchos años.

“Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando, y lo estamos disfrutando. Estamos viviendo la experiencia”, destacó el cantante al confirmar su relación en la revista HOLA.

Ahora bien, luego de diversos rumores sobre su relación, el programa mexicano de “El Gordo y la Flaca” habría confirmado su nuevo gran paso: se habrían casado.

Christian Nodal reconectó con un viejo amor tras separarse de Cazzu: “Es la continuación de una historia” Foto: HOLA!

“El programa El Gordo y La Flaca (una especie de Intrusos en México) asegura que Christian Nodal y Ángela Aguilar ¡Se habrían casado!”, destacó el periodista Gustavo Méndez.

Los detalles de la posible boda entre Christian Nodal y Ángela Torres

De acuerdo con la programación, se captaron unos videos de la nieta de Flor Silvestre con un vestido blanco que acentuaba su figura. Asimismo, contaba con un velo que decoraba el accesorio.

Seguidamente, se captó a otras personas con vestidos formales que saludaron con gusto a la cantante. Sin embargo, no se vieron rastros de Christian Nodal.

Dónde habría sido la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Respecto al lugar del emotivo evento, algunos usuarios de Twitter destacaron que la pareja se habría casado en una hacienda cerca de Tequesquitengo, México. Entre los artistas invitados, se encontraría Marc Anthony y su esposa Nadia Ferrera.

Ángela Torres rompió el silencio sobre su relación

Desde otro punto, la joven de 20 años habló hace unos meses sobre su relación con Nodal. En este sentido, expresó que quiso que su relación fuera pública porque venía de una familia muy conocida en el rubro.

Las tremendas fotos de Ángela Aguilar, la nueva novia de Christian Nodal Foto: instagram

“Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre, y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida”, destacó la joven en la revista mexicana “Quién”.

Finalmente, respecto a los rumores de un posible matrimonio e hijos, la cantante fue tajante al negar estos escenarios. Asimismo, determinó que no buscaba tener alguna cualidad en su relación.

La nueva novia de Christian Nodal llegó a la vida del cantante tras la separación con Cazzu.

“No me cases ni me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona”, cerró la artista.