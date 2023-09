Tini Stoessel tuvo un año con altibajos. La cantante lanzó su álbum Cupido y se embarcó en una exitosa gira internacional, aunque también sufrió momentos difíciles. Hace apenas unos meses, reveló que estuvo lidiando con ataques de pánico que pusieron en duda su tour. Además, recientemente anunció su separación de Rodrigo De Paul, que causó una gran sorpresa entre sus fans.

Días atrás, Tini Stoessel hizo su reaparición en público en un evento íntimo junto a un selecto público. Allí, la artista habló sobre su salud y su situación sentimental tras su ruptura amorosa.

Ahora, La Triple T volvió a reencontrarse con sus fans en el penúltimo recital de su gira por España y conmovió a todos los presentes con un discurso sobre la salud mental. En un momento del show, se tomó una pausa para referirse al delicado momento que atraviesa hace varios meses luego de sufrir ataques de pánico.

“No importa de dónde seas, no importa que seas muy famoso o que seas súper exitoso. Una persona puede estar pasándola mal igualmente”, remarcó frente a la multitud. Tras una breve pausa agregó: “Y si les ayuda de algo, decirles que yo todavía obviamente sigo en proceso pero vale la pena volver a intentarlo. Quiero decírselos de verdad, de todo corazón”.

La emoción de Tini en pleno show al hablar sobre su salud

Sin poder contener su emoción, Tini se quebró sobre el escenario. “Ver que hay mucha gente que me quiere, que te quiere ver bien”, reflexionó con los ojos llenos de lágrimas. “A mí me emociona mucho que sea el anteúltimo show y estar compartiendo con gente que me quiere mucho y que me acompañó en un proceso personal y que me ayudaron a crecer un montonazo y que crecí como nunca antes en mi vida”, reconoció.

Tini Stoessel se sinceró y dio un conmovedor discurso sobre su salud mental: “Sigo en proceso pero…” Foto: Akemusic

“La vida se trata de intentarlo todos los días. Y todos los días van a pasar cositas pero les prometo que si lo empezás a ver desde el lugar de qué es lo que la vida me quiere estar mostrando para que yo aprenda y crezca y sea una mejor persona, te cambia la forma de aprender de esas cosas que no son tan lindas”, concluyó llevándose la ovación de sus seguidores.