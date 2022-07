Tini llevó una carrera que la hizo no sólo destacarse en la música sino también en la televisión, que fue donde comenzó a desarrollar su faceta artística. Esos pasos la llevar a ser una de las artistas argentinas más escuchadas en la actualidad en las distintas plataformas digitales.

Tal es su crecimiento que Tini, cuyo nombre real es Martina Stoessel, viene de lanzar “La Loto” junto a Becky G y Anitta y otros dos temas con la estrella internacional Christina Aguilera, con quien sacó “Suéltame” y “Pa mis muchachas”.

10 cosas que no sabías de Tini

1. Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1997

2. Profesora de canto: Katie Viqueira

3. Comenzó a los 10 años como actriz y su primer éxito en una novela fue con “Violetta” en Disney Channel

4. Tatuajes: tiene cinco en total; el primero de ellos se lo hizo en la muñeca derecha y es la frase “All you need is love”, debido a su fanatismo por Los Beatles.

5. Banda favorita: Los Beatles

6. Exnovios: el cantante colombiano Sebastián Yatra y el modelo español Pepe Barroso Silva

7. Su participación en “Frozen”: es la voz detrás de la versión en español de “Let It Go!” (¡Libre soy!)

8. Tiene una estrella en el Paseo de La Fama de Argentina: su nombre está en la avenida Corrientes y ese reconocimiento fue en 2017.

9. Experiencia con el papa Francisco: Tini cantó para el sumo pontífice el 1 de septiembre de 2014 en el Estadio Olímpico para el Partido por la Paz. Tras el evento, la cantante argentina pudo conocer a Francisco en persona.

Tini con el papa Francisco. Foto: Captura

10. Primer tema en YouTube: “Siempre brillarás”, cuyo estreno fue el 25 de marzo de 2016.