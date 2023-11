Spotify Wrapped 2023: Ke Personajes entre los artistas más escuchados en Argentina durante este año

En un año en el cual la Inteligencia Artificial tomó todo el protagonismo, llegó el momento más esperado por los melómanos: el Spotify Wrapped 2023. La plataforma de streaming otorga la posibilidad de saber, de manera personalizada, cuáles son los artistas favoritos y las canciones más escuchadas de cada usuario.

Además, junto al Wrapped 2023, Spotify ha realizado su relevamiento anual de los artistas, álbumes, canciones, playlists y podcasts más escuchados de este año tanto en Argentina como en el mundo y hay grandes sorpresas. Entre ellas: el fenómeno de Ke Personajes.

Spotify Wrapped 2023 en Argentina: artistas favoritos y canciones más scuchada

Mientras que en el Spotify Wrapped 2022 el artista más escuchado en Argentina fue Bad Bunny, esta vez el ranking tiene a un talento nacional en lo más alto. El grupo musical Ke Personajes se consagró en el primer puesto por primera vez en su historia, luego de un excelente año musical para la banda liderada por Emanuel Noir.

El segundo lugar fue para Bad Bunny y el tercero para Maria Becerra, siendo a su vez, la artista mujer más escuchada del país durante este 2023. Por otra parte, este ha sido un gran año para la música urbana nacional. La cumbia junto al cuarteto, el RKT y el Turreo fueron los géneros protagonistas del 2023 en el país. Además, la BZRP Music Session de Shakira junto a Bizarrap escaló al puesto #9 del Top Canciones más escuchadas del mundo.

Bizarrap y Shakira Foto: Youtube

El fenómeno Ke Personajes no sucedía en el país desde hace años, menos aún representando un género local. Este 2023, la música nacional volvió a ocupar la cima de uno de los rankings más importantes de la plataforma, incluso por sobre talentos internacionales.

Asimismo, con el éxito de los referentes del género urbano local, la cumbia creció más del 204% en escuchas en la plataforma en Argentina y más del 196% a nivel global desde el año 2019 al 2023. Mientras que el cuarteto, RKT y Turreo y la cumbia se encuentran entre los más elegidos.

Emanuel Noir de Ke Personajes Foto: Instagram

La canción con más streams en el país este 2023 fue “Un Finde”, el Crossover #2 de Big One con FMK y Ke Personajes. Al hit del año le siguió “Ya No Vuelvas (Versión Cuarteto)” de Luck Ra en el segundo lugar y luego nuevamente Big One en el tercer puesto con el Crossover #1, “En la Intimidad”, junto a Emilia Mernes y Callejero Fino.

Del top 3 de canciones en adelante, sigue siendo evidente la preferencia de los argentinos por la música bien nacional. Algunos de los éxitos que se destacaron este año fueron “M.A (Mejores Amigos)” de BM, “Los del Espacio” de LIT killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK, “Pobre Corazón - En Vivo” de Ke Personajes, “Rara Vez” de Taiu y Milo J y “Adiós” de Maria Becerra.