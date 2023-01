Skrillex regreso a la música y anunció un proyecto que incluye a Duki

Luego de un largo período de inactividad, Skrillex anunció su regreso a la música y explicó los motivos por los cuales se alejó de los escenarios. Además, como si esto fuera poco, revolucionó las redes sociales con una gran noticia: mostró que está trabajando en un nuevo proyecto musical que incluye a Duki.

Skrillex ha sido uno de los DJs más exitosos del mundo de la electrónica. Incluso, ha inspirado a varios artistas de la nueva generación, como es el caso de Bizarrap. Sin embargo, a pesar de llevar casi dos décadas de trayectoria, el productor californiano se alejó de los escenarios en un gran momento profesional.

Skrillex anunció su regreso a la música de la mano de Duki Foto: Twitter

A través de un comunicado, el músico se sinceró sobre las razones detrás de su retiro temporal de la música por problemas personales. El pasado 15 de enero, día de su cumpleaños, hizo público su descargo. “Mi madre falleció hace unos años el segundo día de la gira. Nunca lo superé”, comenzó diciendo. Luego dio más detalles: “Me bebí el dolor y seguí adelante. La gente pregunta por qué ‘me he ido’ o ‘me he caído’, y con razón. Como he dicho, el 2022 fue como mi punto de inflexión, tuve que congelar todo, especialmente mis proyectos y mi carrera”.

También aclaró que la cancelación de sus shows no tuvo nada que ver con su lado profesional. “Fue porque estaba trabajando en mí mismo. Por primera vez en 4-5 años he encontrado una nueva sensación de paz. Ha costado mucho trabajo y sacrificio llegar hasta aquí”, señaló. “Por último, el apoyo que todos me han mostrado a lo largo de los años significa mucho para mí y seguiré trabajando para no llegar a una situación en la que tenga que cancelar conciertos o esconderme”, concluyó.

Skrillex anunció su regreso a la música de la mano de Duki Foto: Instagram

El regreso de Skrillex y su colaboración con Duki

Finalmente, Skrillex retomó sus proyectos y está más activo que nunca. A comienzos del 2023 lanzó cuatro nuevos sencillos “Rumble”, “Way Back”, “Leave Me” y “Real Spring” en colaboración con otros artistas. Además, se espera que este año sea el elegido para publicar un nuevo álbum.

En las últimas horas, el DJ causó un gran revuelo en las redes sociales con un misterioso mensaje. “Me olvidé de algo” dijo a través de sus stories de Instagram y a continuación etiquetó a Duki, el productor King Dou Dou y la cantante brasileña Ludmilla. Por su parte, el rapero argentino reposteó la historia en su perfil y le agregó únicamente un emoji de diablo. Lo que podría indicar que está relacionado a su próximo proyecto “Temporada de Diablos”.