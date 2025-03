Salió “Pinamar”, la nueva canción de Oriana Sabatini: qué dice la letra

A seis meses de su casamiento con Paulo Dybala, Oriana Sabatini vuelve a ser noticia. El nombre de la actriz y cantante se volvió tendencia hace algunas semanas debido a los rumores de embarazo que comenzaron a circular.

Durante Año Nuevo, Oriana Sabatini compartió varias fotos de los festejos en familia junto a Catherine, Ova y por supuesto su esposo, Paulo Dybala. Rápidamente, muchos usuarios de las redes sociales comenzaron a señalar cierto cambio en su aspecto físico y a suponer que se trataba del tan esperado embarazo de la flamante pareja.

La respuesta de Oriana a la foto que se viralizó.

Sin embargo, Oriana Sabatini se encargó de desmentir esta versión de un bebé en camino y anunció la llegada de “Pinamar”, su nueva canción con un video que generó más de una emoción. “No puedo ni empezar por explicar por qué esta canción es tan importante para mí”, aseveró la artista con emoción.

“Pinamar”, la nueva balada de Oriana Sabatini

Oriana Sabatini presenta su último single en un video de la joven acostada en un colchón con la mirada fija en su celular. Durante ese momento, se escuchan algunas estrofas de la canción que hacen alusión al recuerdo de una relación de verano.

“Vuelvo para atrás en el celular, deslizándome por el historial, sigo escuchando las notas de voz. Quiero regresar al mismo lugar, donde fui para comprarte, para regalarte con un beso la remera de DC”, comienza diciendo la cantante.

Seguidamente, presenta el estribillo y el coro en compañía de la nieve: “3,2,1 se ve detuvo el tiempo a los 21. Enero ha llegado tarde, leí tu mensaje y comenzó a nevar, a nevar. Ya nadie vino a buscarme, leí tu mensaje y comenzó a nevar en Pinamar”.

Así es la letra de Pinamar, la nueva canción de Oriana Sabatini

Vuelvo para atrás en el celular, deslizándome por el historial, sigo escuchando las notas de voz. Quiero regresar al mismo lugar, donde fui para comprarte, para regalarte con un beso la remera de DC.

3,2,1 se ve detuvo el tiempo a los 21. Enero ha llegado tarde, leí tu mensaje y comenzó a nevar, a nevar. Ya nadie vino a buscarme, leí tu mensaje y comenzó a nevar en Pinamar.

Me guardé la arena que se te pegó del mar, y algunos secretos que cuidábamos. Me faltaron sábados y que me enseñes a navegar. Más fotos de tu perro donde se te ve a vos, un poco más a vos (bis).

3,2,1 se ve detuvo el tiempo a los 21. Enero ha llegado tarde, leí tu mensaje y comenzó a nevar, a nevar. Ya nadie vino a buscarme, leí tu mensaje y comenzó a nevar en Pinamar.

(Más fotos de tu perro donde se te vea a vos, un poco más a vos)

Enero ha llegado tarde, leí tu mensaje y comenzó a nevar, a nevar. Ya nadie vino a buscarme, leí tu mensaje y comenzó a nevar en Pinamar.

En Pinamar.