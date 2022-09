Red Bull Batalla lanzó un álbum de figuritas con los clasificados a la Final Nacional Argentina 2022

La Final Nacional de Argentina 2022 se realizará el domingo 23 de octubre en el Movistar Arena y los tickets ya están a la venta. Para vivir al máximo la previa, Red Bull Batalla estrenó un álbum de figuritas con los freestylers clasificados.

Los 16 MCs finalistas son CTZ, Dybbuk, Jesse Pungaz, Ritter (quienes lideraron la Regional de Buenos Aires); Mecha, Exe, Barto, Naista (que lograron sus pases en la Regional de Córdoba); Kusa, MRN, Pelin y Nekro (clasificados en la Regional Cuyo); Jaff, MP y Wolf (los puestos 2, 3 y 4 de la final argentina 2021), y Larrix, elegido por el público.

Red Bull Batalla lanzó un álbum de figuritas con los freestylers de la Final Nacional Argentina 2022 Foto: prensa

Red Bull Batalla lanzó un álbum de figuritas con los freestylers de la Final Nacional Argentina 2022 Foto: prensa

De esta manera se va armando el álbum de figuritas de Red Bull Batalla Argentina. Aún falta por conocer quienes integrarán el jurado, quién será el DJ y host, así como también los casters de esta edición. Además, habrá un sideshow de este evento que marcará el regreso del público en vivo a la final nacional después de dos años a puertas cerradas.

Red Bull Batalla lanzó un álbum de figuritas con los freestylers de la Final Nacional Argentina 2022 Foto: prensa

Esta temporada 2022 trajo la vuelta de las clasificatorias regionales en todos los países: en Argentina, Buenos Aires, Córdoba y San Juan recibieron con gran entusiasmo cada uno de estos eventos. Quien gane la final argentina de Red Bull Batalla logrará el pase a la gran final internacional.

MP EL JUVENIL HABLÓ SOBRE SU ENTRENAMIENTO PARA RED BULL BATALLA 2022

En una entrevista exclusiva con Vía Urbano, MP El Juvenil habló sobre su exitoso presente en la música y el freestyle.

¿Cómo te preparás para la Final Nacional de Red Bull 2022?

MP: Estos últimos días estuve entrenando mucho. Estoy tratando de sacar ese chip competitivo porque tengo muchas ganas de salir campeón. Siento que este año voy a ir a representar de verdad. Hay mucha gente que confía en la manera que encaro el freestyle y me siento muy acompañado. Este año, a diferencia de las otras veces, siento que es mi Red Bull. Como le pasó a Klan o a Tata, también en su año, que lo ganaron por ese lado de ‘nos lo merecemos porque estamos hace un montón y nadie puede decirme que se lo merece más que yo’. Obviamente que cada uno tiene sus objetivos, y alguien puede pararse y decir ‘yo me lo merezco más por esto…’ pero yo, en cuanto a lo personal, digo que me lo merezco.