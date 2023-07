Rauw Alejandro confirmó su separación de Rosalía: qué dijo sobre los rumores de infidelidad

Luego de días y días de especulaciones sobre la separación de Rosalía y Rauw Alejandro, finalmente una de las partes salió a hablar y confirmó la ruptura.

Ya la revista People había dado por sentado que el amor había llegado a su fin y fueron las redes las que se encargaron de elucubrar numerosas teorías, que tenían especial foco en las infidelidades del puertorriqueño.

Rauw y Rosalía, separados. Foto: Instagram/rosalia.vt

Los artistas llevaban tres años de novios y hace no mucho habían compartido con sus fans la noticia de su compromiso.

Esta tarde, Rauw habló sobre lo sucedido y se refirió especialmente a las hipótesis de “cuernos” que andan dando vueltas.

El mensaje de Rauw sobre la separación

“Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”, dice el texto que el cantante compartió en sus historias este miércoles.

El mensaje de Rauw en las redes. Foto: Instagram

Y en el párrafo siguiente confirma la ruptura: “Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso”. Esta frase fue la que enseguida explotó en las redes, dado que precisamente el 12 de junio, hace menos de dos meses, Rosalía estuvo hablando sobre su boda en El Hormiguero.

El texto de Rauw continuaba yendo directamente al aspecto que más se habló por estas horas: su infidelidad. “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso, no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, expresó.

Y agregó: “Durante este tiempo que me estoy tomando para asimilar todo esto han surgido alegaciones erróneas y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.