Quién es el Malandro de América, el rapero que se hizo viral por su canción “Gede”

El Malandro se unió a Room 41, una plataforma multimedia independiente dedicada a difundir artistas del hip hop en habla hispana, y lanzaron el round 11. Un recorte de la canción se volvió viral en redes por repetir la palabra “gede” y recibió múltiples críticas.

El Malandro se volvió viral en las redes

“Yo soy gede. De buen corazón, pero gede. Si no me quiere la mujer de mi amigo es por gede”, dice la colaboración de El Malandro con Room 41. Lo cierto es que no solo por repetir tres veces la palabra “gede”, sino por la letra de la canción, la cual se caracteriza por usar vocablos de Argentina y del castellano bonaerense, alejado de la música comercial con palabras de América Central.

De todas maneras, hubo muchos fanáticos de El Malandro y de la música under en Argentina, que lo defendió frente a la gente que no lo conocía. Teniendo en cuenta que tiene una larga trayectoria y por lo cual, él como artista no se reduce solo a esa canción viral.

Quién es El Malandro, el rapero que se volvió viral en Twitter

Matías Ezequiel, más conocido como el Malandro, “el joven Sandro” o “el Malandro de América”, es un cantante y rapero argentino de 39 años, que nació en la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, y que comenzó a dedicarse a la música desde 2006 lanzando sencillos y mixtapes, y más tarde, álbumes.

La trayectoria de el Malandro como artista Foto: Instagram

Actualmente, el Malandro posee más de 200 sencillos publicados y es uno de los artistas underground más reconocidos de la escena, gracias a su música dentro del rap, el trap y el hip hop. Teniendo en cuenta que tiene un sello marcado: compone las letras de sus canciones con jerga 100% argentina.

El Malandro y su éxito musical Foto: Instagram

En su canal de YouTube tiene más de 80 millones de visualizaciones en todos sus videos y en su cuenta de Spotify más de 161.000 millones de oyentes mensuales. Además, colaboró con L-Gante, Mala Fama, Núcleo y Wos, entre otros.

El Malandro se volvió viral Foto: Instagram

El picante comentario de Emiliano Coroniti para con El Malandro

Frente a la viralización del video de El Malandro, Emiliano Coroniti, el streamer y youtuber, comentó: “Todo está directamente relacionado con lo mal que estamos: lo que se come, la música que se escucha y como se manejan las personas en la calle. Yo no veo futuro, veo un panorama desolador. Algo muy malo va a pasar en pocos años. Además de todo lo malo que ya está pasando”, y luego agregó: “Me dicen que el muchacho se llama Malandro, que no es como todos los demás y que baja un buen mensaje, más allá de que hable de la música y no de la persona, quiero conocerlo y conversar con él. Tengo varias ideas que le pueden interesar”.

Emiliano Coroniti sobre El Malandro Foto: Captura de Twitter

A El Malandro le llegó el comentario de Coroniti y le respondió: “Hola, Coroniti. Me he muerto de risa con tus reacciones. Cuando vos quieras charlamos, me acabo de enterar de todo esto de Twitter, la posta ni lo uso vine porque me encontré con todo esto en mensajes de Instagram, y si trato de ponerle onda y bajar una buena para los pibes”.